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Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » GELMEYECEK BAHAR
Yıldırım Gündoğdu
GELMEYECEK BAHAR


Doğa var gücüyle bizlere baharı müjdelemekte ama ülkemizde ve dünyada yaşanan covit-19 salgını baharı değil ölümü getirmiş durumdadır.

Bahar mevsimi değil ölüm mevsimi yaşanmaktadır dünyada.

Ne bahar ne de yaz psikolojisi kaldı.

Ölüm korkusu sardı her birimizi.

Ölümle yatıp ölümle kalktığımız doğru.

Covit-19 salgını tüm insanlığı teslim aldı.

Hiç kimse yarını düşünecek durumda değil.

Günü kurtarmak en büyük hedef!

Ölmemek en büyük başarı…

Covit-19 salgını insanlığa baharın, yazın, kışın ne kadar değerli olduğunu öğretti.

Ne kadar değerliymiş dört mevsim ve her bir gün…

Soğukta donmak da hatta aç kalmak da özlenirmiş…

Kim neyi özlemedi ki…

Bahar mevsimlerle gelmez.

Bahar; İnsanın ruhundadır.

Sağlık, sıhhattedir.

Şimdi acıdır, ölümdür; gözyaşıdır, ağıttır bahar…

Görünen o ki; gelmedi, gelmeyecek bahar…

📆 05 Nisan 2021 Pazartesi 18:18   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 30 20 4 6 63 31 +32 64 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 31 19 5 7 55 31 +24 62 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 31 19 4 8 61 30 +31 61 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 31 16 8 7 39 30 +9 56 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 31 14 7 10 49 31 +18 49
6 Hatayspor 30 14 7 9 51 36 +15 49
7 Gaziantep 30 12 11 7 44 34 +10 47
8 Fatih Karagümrük 31 12 9 10 46 38 +8 45
9 Sivasspor 30 9 14 7 37 35 +2 41
10 Göztepe 31 10 10 11 44 42 +2 40
11 Konyaspor 30 10 9 11 37 36 +1 39
12 Antalyaspor 31 8 15 8 29 37 -8 39
13 Çaykur Rizespor 30 8 11 11 36 47 -11 35
14 Kasımpaşa 31 9 7 15 34 47 -13 34
15 Başakşehir 31 8 9 14 35 49 -14 33
16 Yeni Malatyaspor 30 7 11 12 38 44 -6 32
17 MKE Ankaragücü 30 9 5 16 36 49 -13 32
18 Kayserispor 30 8 8 14 23 39 -16 32 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 30 8 6 16 28 52 -24 30
20 BB Erzurumspor 31 6 9 16 29 51 -22 27
21 Denizlispor 30 6 7 17 26 51 -25 25

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