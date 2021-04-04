GELMEYECEK BAHAR

Doğa var gücüyle bizlere baharı müjdelemekte ama ülkemizde ve dünyada yaşanan covit-19 salgını baharı değil ölümü getirmiş durumdadır.

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Bahar mevsimi değil ölüm mevsimi yaşanmaktadır dünyada.

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Ne bahar ne de yaz psikolojisi kaldı.

Ölüm korkusu sardı her birimizi.

Ölümle yatıp ölümle kalktığımız doğru.

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Covit-19 salgını tüm insanlığı teslim aldı.

Hiç kimse yarını düşünecek durumda değil.

Günü kurtarmak en büyük hedef!

Ölmemek en büyük başarı…

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Covit-19 salgını insanlığa baharın, yazın, kışın ne kadar değerli olduğunu öğretti.

Ne kadar değerliymiş dört mevsim ve her bir gün…

Soğukta donmak da hatta aç kalmak da özlenirmiş…

Kim neyi özlemedi ki…

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Bahar mevsimlerle gelmez.

Bahar; İnsanın ruhundadır.

Sağlık, sıhhattedir.

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Şimdi acıdır, ölümdür; gözyaşıdır, ağıttır bahar…

Görünen o ki; gelmedi, gelmeyecek bahar…