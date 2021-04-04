İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım Güven Tazeledi

İstanbul İnşaatçılar Derneği’nin (İNDER) gerçekleştirilen 2021- 2024 dönemi olağan genel kurulunda Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım yeniden İNDER Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda üyenin katılımıyla gerçekleştirilen genel kurulda, Covid -19’un etkilediği sektördeki yeni yapılanmaya şekil verecek yeni Yönetim Kurulu belirlendi.

Genel Kurul seçimi öncesindeki açılış konuşmasını yapan Nazmi Durbakayım, inşaat sektörünün içinde bulunduğu dönemin ilgili bakanlıkların desteği ile aşılacağına tam inancı olduğunu söyledi. “İNDER olarak Türkiye ekonomisindeki ve sektördeki görevimizi başarılı bir şekilde yerine getiriyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Nazmi Durbakayım

“Bu süreçte daha fazla gayret ve çaba göstermek zorunda olduğumuzu da biliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda kurulan yeni komisyonda daha aktif hale gelerek, başta çarpık kentleşme ve deprem riskinin ortadan kaldırılması için tüm gücümüz ve bilgimizle destek vereceğiz. Aynı zamanda sektörümüzün önündeki engellerin aşılması için önerilerimizi de her zeminde dile getireceğiz” açıklamasını yaptı. İNDER’in sektör içindeki önemine değinen Başkan Durbakayım, “Sivil Toplum Kuruluşu olarak son birkaç yılda sektörümüzü yakından ilgilendiren yasa, yönetmelik ve tebliğlere katkı sağladık. Gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gerekse Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi ilgili mercilerle olan iletişim sayesinde yapı müteahhitlerini ve tüketicileri koruyan düzenlemelere önemli katkılarımız oldu” dedi.

Sektör olarak, pandemi nedeniyle sektörü ayakta tutmak için devlet tarafından sağlanan bir takım teşviklere minnettar olduğunu belirten Başkan Nazmi Durbakayım “Mevcut projelerin tamamlanması ve yeni projelerin hayata geçmesi için sektörün temelini oluşturan bazı yasa maddelerinin mücbir sebepten dolayı esnetilmesi gerektiğini dile getirdi. Tüketici kanununun yapı müteahhitlerini de koruyacak şekilde genişletilmesi gerektiğinin altını çizen Durbakayım, inşaat tamamlama sürelerinin de uzatılmasına yönelik adımların atılması gerektiğini belirtti.

Türkiye’de yaklaşık 7 milyon riskli bina bulunduğunu vurgulayan Nazmi Durbakayım, kentsel dönüşüm hamlesinin tüm Türkiye genelinde yoğunluk kazandığını belirtti. İNDER üyesi markaların Ankara, İzmir, Bursa, Trabzon, Mersin gibi şehirlerde hızlanan dönüşüm projelerine imza atarak olası deprem riskini minimize etme gayreti içinde olduklarını kaydetti. İNDER üyesi markalar arasında gerçekleştirilen bilgi alışverişleri sayesinde Anadolu açılımının daha sağlıklı ve hızlı olduğunu ifade eden Nazmi Durbakayım “elbirliği ile yapılan her işte büyük başarı sağladığını geçtiğimiz dönemlerde gördük” şeklinde konuştu.

Nazmi Durbakayım’ın (Teknik Yapı) Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam edeceği süreçte, Engin Keçeli (Seba İnşaat), İrfan Aşçıoğlu (Aşçıoğlu İnşaat), Emre Çamlıbel (Re-Pie Gayrimenkul Portföy Yönetimi), Eyüp Ensar Saral (Saral Yapı İnşaat), Salih Kuzu (Dekar Yapı), Ali Nuhoğlu (Nuhoğlu İnşaat), Kubilay Salihvatandaş (Meta Peyzaj Planlama), Fatih Haldız (Haldız İnşaat), M. Reşit Gediz (Gedizler İnşaat), Yener Yıldırım (Artaş İnşaat), Ayten Babaoğlu (Tiba Mimarlık Mühendislik), E. Ensar Saral (Saral Yapı), Ş. Tolga Ülkealan (Ülkealan Yapı Endüstri), T. Burak Koçulu (Gert Metal) ve Evrim Karayel (Karayel&Partners Uluslararsı Yatırım Yönetimi ve Danışmanlık) yeni yönetim kurulunun üyeleri olarak görev yapacaklar.

Denetim Kurulu Üyeleri; Yılmaz Aktaş, Fatih Albayrak, Şakir Teker’den oluştu.

Disiplin Kurulu Üyeleri; Zikrullah Turan, Ömer Büyükhanlı, Umut Durbakayım’dan oluştu.

Ar-Ge Danışma Kurulu Üyeleri; Nuran Evrensel, M. Alp Gürün, Habib Arıkan, Ayhan Akalın, Hasan Nokay’dan oluştu.

Galeri