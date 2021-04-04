Erkek Tüy Dökücü Krem Nasıl Kullanılır?-BIODER

Erkekler için tüy dökücü kremler, tıraştan daha uzun süren sonuçlarla erkekler için ağrısız bir şekilde istenmeyen tüylerden kurtulmayı sağlar. Vücuttaki ince veya kalın yapılı her türlü tüyden kurtulmayı sağlayan tüy dökücü krem, kısa sürede etkili olması ve ağrısız oluşuyla öne çıkarlar.

Erkek tüy dökücü kremlerin uygulanması

Tüy dökücü krem, tıraş bıçağı sıyrıklarından veya kesilmelerinden kaçınmayı sağladığı için erkeklere yönelik iyi bir alternatiftir. Göğüs, sırt, kollar ve bacaklarınız gibi vücudun geniş bölgelerinde kullanım için idealdir ve duşta kolayca durulanır.

Tüyleri dökmesi için erkeklerin cildine sürdüğü tüy dökücü krem konusunda seçici olmakta yarar vardır. Bu kremler, cilde sürüldüğü için içeriğini okumalı ve güvenilir bir markanın sunduğu ürünü almalsınız.

Tüy dökücü kremi önce küçük bir alana uygulayarak cildinizin nasıl tepki vereceğini görmeniz gerekir. Bu şekilde, olumsuz bir tepki oluşursa veya ağrı ortaya çıkarsa büyük bir sorun olmaz.

Erkek tüy dökücü kremi kullanma şekli

Tüy dökücü kremi, tüylerden kurtulmak istediğiniz alana sürdükten sonra paketin arkasında yazan süre kadar (en fazla 6 dakika) beklemeniz gerekir. Bazıları için bu işlem 4 ila 5 dakika içinde biterken 6 dakikaya kadar da uzama ihtimali vardır. Cildinize sürdüğünüz ürünün özelliklerine her zaman önem vermelisiniz. Erkek tüy dökücü kremi koruyucu, paraben ve fenoksietanol içermemelidir.

Tüy dökücü kremi aparatı ile temizledikten sonra tedavi bölgesini nemlendirmeniz önemldir. Bu, daha sonra cilde biraz nem ekleyerek cildinizin tahriş ve çiğ hissetmesini önleyecektir. Tüyü eriten kimyasal cildinizi sıcak hissettireceği için nemlendirerek cildinizi soğutmanızı sağlar.

Bioder erkek tüy dökücü kremi ile istenmeyen tüylerinizden sağlıklı bir şekilde kurtulabilirsiniz. Bioder, içeriği sayesinde cildinize zarar vermeden tüylerinizi giderir.