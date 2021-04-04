MENÜ ☰
Volimax
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş » Erkek Tüy Dökücü Krem Nasıl Kullanılır?-BIODER
Erkek Tüy Dökücü Krem Nasıl Kullanılır?-BIODER


Erkekler için tüy dökücü kremler, tıraştan daha uzun süren sonuçlarla erkekler için ağrısız bir şekilde istenmeyen tüylerden kurtulmayı sağlar. Vücuttaki ince veya kalın yapılı her türlü tüyden kurtulmayı sağlayan tüy dökücü krem, kısa sürede etkili olması ve ağrısız oluşuyla öne çıkarlar.

Erkek tüy dökücü kremlerin uygulanması

Tüy dökücü krem, tıraş bıçağı sıyrıklarından veya kesilmelerinden kaçınmayı sağladığı için erkeklere yönelik iyi bir alternatiftir. Göğüs, sırt, kollar ve bacaklarınız gibi vücudun geniş bölgelerinde kullanım için idealdir ve duşta kolayca durulanır.

Tüyleri dökmesi için erkeklerin cildine sürdüğü tüy dökücü krem konusunda seçici olmakta yarar vardır. Bu kremler, cilde sürüldüğü için içeriğini okumalı ve güvenilir bir markanın sunduğu ürünü almalsınız.

Tüy dökücü kremi önce küçük bir alana uygulayarak cildinizin nasıl tepki vereceğini görmeniz gerekir. Bu şekilde, olumsuz bir tepki oluşursa veya ağrı ortaya çıkarsa büyük bir sorun olmaz.

Erkek tüy dökücü kremi kullanma şekli

Tüy dökücü kremi, tüylerden kurtulmak istediğiniz alana sürdükten sonra paketin arkasında yazan süre kadar (en fazla 6 dakika) beklemeniz gerekir. Bazıları için bu işlem 4 ila 5 dakika içinde biterken 6 dakikaya kadar da uzama ihtimali vardır. Cildinize sürdüğünüz ürünün özelliklerine her zaman önem vermelisiniz. Erkek tüy dökücü kremi koruyucu, paraben ve fenoksietanol içermemelidir.

Tüy dökücü kremi aparatı ile temizledikten sonra tedavi bölgesini nemlendirmeniz önemldir. Bu, daha sonra cilde biraz nem ekleyerek cildinizin tahriş ve çiğ hissetmesini önleyecektir. Tüyü eriten kimyasal cildinizi sıcak hissettireceği için nemlendirerek cildinizi soğutmanızı sağlar.

Bioder erkek tüy dökücü kremi ile istenmeyen tüylerinizden sağlıklı bir şekilde kurtulabilirsiniz. Bioder, içeriği sayesinde cildinize zarar vermeden tüylerinizi giderir.

📆 04 Nisan 2021 Pazar 02:51   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ABS Kör Kalıp

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 29 20 4 5 63 30 +33 64 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 31 19 4 8 61 30 +31 61 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 30 18 5 7 54 31 +23 59 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 31 16 8 7 39 30 +9 56 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 30 14 7 9 48 29 +19 49
6 Hatayspor 30 14 7 9 51 36 +15 49
7 Gaziantep 30 12 11 7 44 34 +10 47
8 Fatih Karagümrük 31 12 9 10 46 38 +8 45
9 Sivasspor 30 9 14 7 37 35 +2 41
10 Göztepe 31 10 10 11 44 42 +2 40
11 Antalyaspor 30 8 15 7 29 36 -7 39
12 Konyaspor 29 9 9 11 35 35 0 36
13 Çaykur Rizespor 30 8 11 11 36 47 -11 35
14 Yeni Malatyaspor 29 7 11 11 37 41 -4 32
15 Kayserispor 30 8 8 14 23 39 -16 32
16 Kasımpaşa 30 8 7 15 33 47 -14 31
17 Başakşehir 30 7 9 14 32 48 -16 30
18 MKE Ankaragücü 29 8 5 16 35 49 -14 29 2021-22 1.Lig
19 BB Erzurumspor 30 6 9 15 28 49 -21 27
20 Gençlerbirliği 29 7 6 16 26 51 -25 27
21 Denizlispor 29 6 7 16 26 50 -24 25

BAĞLANTILAR