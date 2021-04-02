Envoystands Ahşap ve Metal Standlar

Envoystands Ahşap ve Metal Standlar

Firmalar tarafından ihtiyaç duyulan standların, farklı amaçlara hizmet eden oldukça fazla çeşidi bulunur. Kaliteli bir standla, tüketicilerin ilgisi çekilebilir ve olumlu geri dönüşler artar. Geniş seçenek ve profesyonel ekibi sayesinde firmamız, yüksek kalite ve işçilikle, amaca ve beklentiye uygun ahşap, metal ve pleksi gibi daha birçok çeşidi bulunan standlar üretir. Kurumsal anlamda adından sıkça söz ettiren ve kendi pazarlarında yer edinmiş büyük isimlerle çalışmış olan firmamız, müşterilerinin istekleri doğrultusunda özel stand üretimi yapar. Sektörde kendine oldukça geniş yelpazede yer bulabilen ve aynı zamanda estetik görünüme sahip ahşap stand bu çalışmalara bir örnektir.

Ahşap Standlar

Sektörde yaygın kullanım alanı sunabilen ve yüksek kalitede, verimli işçilikle ürettiğimiz ahşap standlar, estetik görünmesiyle ve uzun ömürlü kullanımıyla yaygın olarak tercih edilmektedir. Ahşap standlar tüketicinin dikkatini çeker ve akılda kalıcılık kazandırır. Firmamız ahşap stand ürünlerini yüksek kalitede suntalama, MDF, ahşap ve ham malzeme çeşitlerini kullanılarak üretir.

Ahşap stand fiyatları, üretilecek olan stand için hangi cins malzeme kullanılacağı ve ne tür üretim aşamalarından geçeceği gibi faktörlere göre değişkendir. Ahşap standlar da kendi içinde çeşitlere ayrıldığı için, ahşap stand fiyatları da bu çeşitlere göre değişir.

Metal Standlar

Amaç ve beklentiler göz önüne alınarak üretilen metal stand ürünlerin işlevsel ve dikkat çekici bir şekilde sergilenmesini sağlayan bir diğer ürün çeşididir. Uzun kullanım ömrü sayesinde oldukça yaygın olarak tercih edilir ve kullanılır. Çeşitli üretim aşamalarından geçen metal standlar, kullanılan alanlarda göz zevkini bozmadan dikkatleri üstüne çekebilmeyi başarır.

Stand fiyatları birçok faktöre göre değişebilir. Metal stand fiyatları da değişkenlik gösterebilir. Kullanılan malzemenin cinsi ya da kolay bulunabilirliği veya standın ne gibi üretim aşamalarından geçtiği fiyatları belirleme konusunda etkendir.

Stand Üretimlerini Nasıl Yaparız?

İş planı şu şekilde ilerler; öncelikle müşteriyle görüşülür. Görüşme kısmında iki tarafın birbirini anlaması önemlidir çünkü üretime başlamadan müşterilerimizin isteklerinin anlaşılması, istenilen ürünün elde edilmesi için mühimdir. İkincisi brief aşamasıdır. Brief kısmında ürünün amacı ve ihtiyaçlarının belirtildiği bir tasarım özeti hazırlanır. Üçüncü olarak da tasarım aşamasına geçilir ve stand tasarımı gerçekleştirilir. Tasarım tamamlandıktan sonra, modelleme adımına geçilir, tasarlanmış olan ürün, somut olarak ele alınır hale getirilir. Hazırlanmış olan tasarım sadece kağıt üzerinde olmakla kalmaz, üretime geçildiğinde nasıl görüneceği de önceden belirlenmiş olur.

Teknik çizim, stand üretiminde bir sonraki adımdır, üretilecek olan ürünün ölçüleri gibi teknik detaylara yoğunlaşılır. Teknik çizimden sonra da, numune ürün hazırlığına geçilir ve her türlü faktörü belirlenmiş olan standın örnek olarak müşteriye gösterilebilmesi için bir numune ürün üretilir. Böylelikle ürünün üretimine başlanıp başlanmayacağı karar verilir. Müşteriden de alınan pozitif geri dönüşler doğrultusunda üretime geçilir. Numune kısmında onay alan ürünün, bu aşamada da seri üretimine geçilir. Yüksek kalitede üretim yapan tesislerimizde ürünler profesyonel bir şekilde seri olarak üretilir. Seri üretimden sonra ise paketlemeye geçilir. Bu adımda ise üretimi tamamlanmış olan ürün, taşınmaya uygun olarak hiçbir zarar gelmeyecek şekilde paketlenir.

Her standa göre paketleme biçimleri değişebilir. Örneğin bir metal stand için yapılan paketleme ahşap stand için yapılan paketlemeden farklı olacaktır. Paketleme işlemi de tamamlandıktan sonra, lojistik aşamasına geçilir ve özenle paketlenmiş olan ürünler, profesyonelce araçlara yüklenir ve müşterilere gönderilir. Böylelikle stand üretimi bütün bölümleriyle tamamlanmış olur. Standlarımız hakkında detaylı bilgi almak ve referans çalışmalarımızı görmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.