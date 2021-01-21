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Kadıköy Gazetesi » Dünyadan, Genel, Kültür-Sanat, Magazin, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » OSMAN BEY, AMCASI DÜNDAR BEY’İN HAİN OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR!
OSMAN BEY, AMCASI DÜNDAR BEY’İN HAİN OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR!


52. bölüm Fragman

Heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘Kuruluş Osman’, 31 Mart Çarşamba saat 20:00’de yeni bölümüyle atv ekranında olacak.

Dizinin 52’nci bölümüne Umur Bey’in Dündar Bey’in ihanetine dair kanıtı Osman Bey’e teslim etmesi ve Osman Bey’in Konstantinopolis’ten gelen Bizans birliklerine yaptığı baskın damga vuracak.


KAYI OBASI ŞEHİTLERİNE AĞLIYOR

Osman Bey, Umur Bey’in İnegöl Kalesi’ne teslim edeceği atlara el koyarken; Togay’ın saldırısını püskürten Kayılar, başta Abdurrahman Gazi olmak üzere şehitlerin acısıyla sarsılır.Umur Bey, İnegöl Kalesi’ne sızmak için Nikola ile ticarete devam kararı alır ancak bu planını Osman Bey’le paylaşmadığı için ikili arasındaki gerilim devam eder. 


OSMAN BEY, BİZANS KUVVETLERİNE BASKIN YAPIYOR

Dündar Bey, Osman Bey’i bertaraf etmek için Togay’ı kullanmayı planlar. Savcı Bey, destek birliklerinin İnegöl’e yaklaştığı bilgisini getirince Osman Bey alplerini toplayarak harekete geçer.


UMUR BEY KANITI TESLİM EDİYOR

Şeyh Edebalı, Osman Bey ve Umur Bey arasındaki gerilime son vermek için ikisini de birbirinden habersiz dergahına davet eder. Umur Bey burada Malhun Hatun’un ele geçirdiği zihgiri Osman Bey’e teslim edince, obadaki hainin Dündar Bey olduğu ortaya çıkar.

OSMAN BEY, TOGAY’DAN NASIL İNTİKAM ALACAK?

Osman Bey, amcası Dündar Bey’in ihanetini öğrendiğinde ne yapacak? Osman Bey, düğün toyuna baskın yapan Togay’dan nasıl intikam alacak? Konstantinopolis’ten gelen Bizans kuvvetlerinin İnegöl’e erişmesini engellemek için ne yapılacak? Malhun Hatun, Osman Bey’in Bizans’la ticaretlerini engellemesine nasıl tepki verecek? Yaralanan Gonca Hatun’un akıbeti ne olacak? Can dostu Abdurrahman Gazi’yi kaybeden Bamsı Bey’in tepkisi ne olacak? Nikola, Togay’la olan ittifakını bozacak mı? Umur Bey, Osman Bey buluşmasında neler yaşanacak?

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

Galeri
📆 31 Mart 2021 Çarşamba 16:24   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Galatasaray 30 19 4 7 61 27 +34 61 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 30 18 5 7 54 31 +23 59 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 30 16 7 7 39 30 +9 55 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 30 14 7 9 48 29 +19 49
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9 Sivasspor 29 9 13 7 37 35 +2 40
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13 Çaykur Rizespor 29 8 10 11 36 47 -11 34
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17 Başakşehir 30 7 9 14 32 48 -16 30
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19 BB Erzurumspor 30 6 9 15 28 49 -21 27
20 Gençlerbirliği 29 7 6 16 26 51 -25 27
21 Denizlispor 29 6 7 16 26 50 -24 25

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