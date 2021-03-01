HASTALARINA “YALNIZ DEĞİLSİNİZ!” DİYE SESLENDİLER

Yıllarını hastalarının tedavisine adamış 8 onkolog ve ünlü oyuncu Salih Bademci, kanser hastaları için bestelenen ‘Yalnız Değilsin!’ şarkısını seslendirdiler ve bu özel şarkının klibinde rol aldılar. Sosyal Sorumluluk kapsamında söylenen şarkı, 1 Nisan’da başlayacak Kanser Haftası’nın ilk günü, DMC Müzik tarafından tüm dijital platformlarda yayınlanacak. Elde edilecek gelir ise Pİ Kadın Kanserleri Derneği’nin online, psikiyatri/psikoterapi desteği sağlayan Pinkline projesi ile yine kanser hastalarına umut olacak.

1-7 Nisan Kanser Haftasında Türkiye, ilk kez çok özel bir sosyal sorumluluk projesi ile tanışıyor. Tüm partnerlerin sosyal sorumluluk kapsamında bir araya geldiği bu özel projede; onkologlar, ünlü oyuncu Salih Bademci, ülkemizin önemli müzisyenleri, DMC Müzik ve Pİ Kadın Kanserleri ele ele verdi. Onkoloji uzmanları, hastalar için bestelenen ‘Yalnız Değilsin’ şarkısıyla kanser hastalarına seslendiler: “Zor zamanlarda / Tuttum hep ellerinden / Diren pes etme / Hep dayandık ya birlikte / Suskun kalma / Haykır bak hayat güzel / Yaşamak var gözlerinde”

8 Onkolog vokal yaptı

Tıbbi bilgileriyle hastaların hayata tutunmasını sağlayan onkologlar, zorlu yolculuklarından ilham aldıkları ve tedavi sırasında yanında oldukları hastalarına bu şarkı ile umut vermeye devam ediyorlar.

Söz ve bestesini Onkolog Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar’ın yaptığı “Yalnız Değilsin” isimli şarkının düzenlemesi Çağrı Kodamanoğlu’na ait. Şarkının vokallerinde ise Tıbbi ve Radyasyon Onkolojisi alanında çalışan Prof. Dr. Banu Atalar, Prof. Dr. Berrin Pehlivan, Uzm. Dr. Burçak Erkol, Prof. Dr. Hale Başak Çağlar, Prof. Dr. Sevil Bavbek, Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar, Prof. Dr. Yeşim Eralp vardı. Prof. Dr. Gökhan Demir ise gitarıyla eşlik etti.

Orkestrada ise Türkiye’nin önde gelen müzisyenleri gönüllü çaldılar. Mert Türkmen davul, Eylem Pelit basgitar, Emir Ersoy piyano, Yemen Dursun çello çalarak uzmanlara eşlik ettiler.

Türkiye’nin en önemli müzik firmalarından Doğan Musıc Company (DMC), sosyal sorumluluk kapsamında sahiplendiği projeye ait şarkıyı, 1 Nisan itibariyle tüm dijital mecralarında yayınlayarak satışa sunacak. Elde edilen gelir ise kanser hastası kadınların tedavisi için kullanılacak.

Söz ve beste tıbbı onkoloji uzmanından

32 yıldır tıbbi onkoloji alanında çalışan Dr. Ögr. Üyesi Tayfun Hancılar aynı zamanda bir müzisyen. Meslek hayatında binlerce kanser hastasının hikayesine tanık olmuş bir hekim. 14 yıl önce meme kanseri tanısı alan annesi de, hekim olarak oğluna emanet etmiş sağlığını. Hancılar, bu hastalıkla mücadele eden hastalarının yaşadıklarından etkilenerek, müziğin iyileştirici ve motive edici gücünden yararlanmak üzere sözlerini yazdığı şarkıyı bestelemiş. İlk kez, 2 kanser hastasına dinletmiş şarkıyı. Hastalar çok etkilenince, şarkının daha çok hastaya ulaşması fikrini meslektaşlarına söz etmesi bile yetmiş! Zira aynı duygu, aynı hevesle çok hızlı bir şekilde çalışmalara başlayan ekip, çok kısa bir zamanda stüdyoya girip şarkıyı söylemişler ve klip çekiminde rol almışlar. Dr. Hancılar bu süreci şöyle anlatıyor; “Arkadaşlarım bu fikri öyle sahiplendiler ki anlatamam! Çünkü hepimiz aslında her gün hastalarımızla, şarkıda ifade ettiğimiz duyguları yaşıyoruz. Bu kez onlara özel beslenmiş bir şarkıyla sesleneceğiz. Hepimizin işleri çok yoğun, pandemi şartlarında yüz yüze buluşma şansımız olmadı. Ama bunlara rağmen, evde büyük bir disiplinle şarkılarını çalıştılar. Öyle ki, ilk kez stüdyoya girmelerine rağmen bir profesyonel gibi 2 saat gibi kısa bir sürede şarkının okumasını tamamladık!”

“Bu şarkı hem bize, hem hastalarımıza iyi gelecek!”

Prof. Dr. Gökhan Demir, hastalara müzikle seslenmek, onların motivasyonlarını artıracak mesajlar verme fikrine çok inandıklarını belirterek şunları söyledi: “Bir doktor olarak müziğin insan üzerindeki olumlu etkilerini bilimsel olarak da biliyoruz. Doktor arkadaşlarla uzun zamandır birlikte müzik de yapıyoruz. Bir topluluğumuz var, kongrelerde ve sivil toplum kuruluşları yararına konserler de veriyoruz.” Tedavi sürecindeki hastalarına sanatla ilgilenmelerini önerdiğini belirten Prof. Dr. Gökhan Demir, “Hastalarımla konuşurken en iyi tamamlayıcı tıp öğelerinden birinin müzik olduğunu söylerdim. Tedavi sürecinde bir sanat dalıyla uğraşmalarını önerirdim. Bu; bu müzik, resim, heykel olabilir, şiir olabilir… Çünkü sanat, insana iyi gelir. İki insan arasındaki en iyi iletişim, sanatla yapılan iletişimdir. Bu anlamda hastalarımıza yönelik bir sanatsal proje geliştirdik. Bu kez hekimliğimizle değil, sanatla ulaşalım, onların yüreklerine sanatımızla dokunalım istedik. Hem onlara sanatla seslenmiş oluruz, hem de onların bizi başka bir yönümüzle tanımaları sağlayabiliriz böylece daha insancıl bir köprü kurabiliriz dedik. Bu şarkı hem biz doktorlara hem hastalarımıza iyi gelecek.” dedi.

Salih Bademci hastalar için söyledi

Ünlü oyuncu Salih Bademci, Yalnız Değilsin şarkısının vokallerinden biri. Hastalara müzik yoluyla umut olmayı isteyen Salih Bademci proje hakkında şunları söyledi; “Bu projeyi düşündüğümde gözümün önüne doktorlar ve hastaları arasındaki bağ geldi. Ne kadar güzel duygularla yapılan bir proje olduğunu düşündüm. Şarkıyı söylerken ben de bu bağın bir parçası olmanın, onlara bir nebze umut olabilmenin huzurunu ve hazzını hissettim. Bu kadar güzel düşünülmüş ve hayata geçirilmiş bir projenin içinde yer almak benim için büyük bir onur ve mutluluktu. Aynı zamanda benim için bir ilkti şarkı vesilesiyle bir projenin içinde yer almak. O yüzden çok heyecanlıydı da. Dilerim çok ses getirir ve umut ışığı olur. Bunun içinde olmamı sağlayan herkese şükran ve minnetlerimi sunarım”

Gelir, kanser hastaları için kullanılacak

Kanser hastalarının zorlu mücadelesinden ilham alınan, onkologlar tarafından seslendirilen şarkıdan elde edilen gelir, hastaların tedavisi için umut olmaya devam edecek. Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği tarafından pandemi koşullarında hastanelere gidemeyen kanser hastalarına online psikiyatri ve psikoterapi desteği sağlamak için başlatılan PinkLine projesine aktarılacak. Pandemi sürecinde tedavileri devam eden kanser hastalarının Covid-19 bulaşma riskiyle evlerinde kalmalarından dolayı büyük bir yalnızlık hissettiklerin belirten Pi Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Arzu Karataş “Bu hastalarımız hem kanserle mücadele ederken psikolojik olarak zorlu süreçler yaşıyorlar, hem virüs bulaşma riskiyle hayatlarının büyük bir kısmını evlerinde yalnız kalarak geçiriyorlar. Dernek olarak geçen yıl Mayıs ayından bu yana, onları psikolojik olarak da güçlendirecek online psikiyatri ve psikoterapi desteği veriyoruz. Bu şarkıdan elde ettiğimiz gelirle daha çok kadın hastamıza bu desteği sunma şansı yakalayacağız.” dedi.