Vapurda ilk yardım eğitimine davetlisiniz!

Topluma ilk yardım konusunda farkındalık kazandırmayı amaçlayan “Havada, karada, denizde ilk yardım” eğitimleri; 1 Nisan 2021 Perşembe Günü Saat 10:15-16:00 arasında Kadıköy-Eminönü şehir hatları vapurlarında gerçekleştirilecek. Acil Tıp ve Afet Çalışanları Derneği (ATAÇ-DER), Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedik Derneği (ATTDER) ile Beykoz Üniversitesi öğretim üyeleri, şehir hatları vapurlarında maketler üzerinde uygulamalı ilk yardım eğitimleri verecekler.

Türkiye’de her yıl 300 bin kişi kalp krizi geçiriyor. Kalp krizi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı ise 100 bini buluyor. Oysa kalp krizi geçirenlere doğru müdahale edilip, ‘altın dakikalar’ olarak bilinen ilk 10 dakika doğru kullanılabilse, binlerce insanın hayatı kurtulabilir. Beykoz Üniversitesi’nin 2018 yılından bu yana katıldığı ve 2017’den beri devam eden ilk yardım etkinlikleri toplumda doğru ilk yardım bilincini oluşturmayı hedefliyor. “Havada, karada, denizde ilk yardım” adıyla başlatılan etkinlikler kapsamında, 1 Nisan 2021 Perşembe Günü, şehir hatları vapurlarında gerçekleşecek ilk yardım eğitimlerini Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Program Başkanı Öğretim Görevlisi Kadir Şeker, Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Nebi Araz ve ATTDER Başkanı, Öğretim Görevlisi Temel Kılınçlı verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları Genel Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenecek ilk yardım eğitimleri, Kadıköy-Eminönü hattında çalışan İBB Şehir Hatları A.Ş. vapurlarında, saat 10:15 -16:00 arası maketler üzerinde uygulamalı olarak gerçekleştirilecek. Doğru zamanda doğru ilk yardımın nasıl yapılacağı yolculara anlatılırken, altın dakikalarda hayat kurtarmanın önemi vurgulanacak.

İlk yardıma ulaşmak kolay değil!

Türkiye’de acil yardım ambulanslarının şehir merkezlerinde vakaya ulaşma süresi ortalama 8 dakika iken bu süre kırsalda 45 dakikayı buluyor. Bu nedenle ambulans olay yerine ulaşıncaya kadar yapılan ilk yardım çoğu zaman hayat kurtarıcı oluyor. Çoğu kalp krizi vakasında beyne oksijen gitmediği için ilk 5-10 dakikada beyin ölümü gerçekleşiyor. Bu nedenle kalp krizi geçirdikten sonraki ilk 10 dakika, ‘altın dakikalar’ olarak biliniyor. Yapılan araştırmalara göre, ülkemizde kalp krizi geçiren kişilere kalp masajı ve suni solumum gibi ilk yardımların uygulanma oranı yalnızca yüzde 1.7’yi buluyor. Diğer bir deyişle kalp krizi geçiren her 100 kişiden 2’si bile ilk yardıma ulaşamıyor.

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