KALP HASTALIĞI VE KANSER RİSKİ

Halkımızın kanser ve kanserden korunma konusunda farkındalığını artırmak için ülkemizde, her yıl 1-7 Nisan tarihleri arasında “Ulusal Kanser Haftası” etkinlikleri düzenlenmektedir. Kardiyoloji Uzmanı Dr Emre Ertürk bu kapsamda halkımıza şu bilgileri aktarıyor

“Yıllar önce, kalp hastalığı ve kanserin farklı risk faktörlerine sahip olduğuna inanılıyordu (birçok insanın halihazırda her iki cephede de tehlikeli olduğunu anladığı sigara dışında). Bununla birlikte, araştırmacılar artık kardiyovasküler sağlığı teşvik etmenin ve kanseri önlemenin farklı stratejiler gerektirmediğini biliyorlar. Örneğin, egzersiz ve beslenme alışkanlıkları her ikisini de büyük ölçüde etkileyebilir.

Elbette, kalp sağlığını korumak, kan basıncını ve kolesterol seviyelerini izlemeyi içerir – ama aslında bundan çok daha fazlası var. Örneğin, yüksek insülin seviyelerinden ve aşırı iltihaplanmadan kaçınarak, aynı anda birkaç önemli kanser riskini ortadan kaldırırken iyi kalp sağlığını geliştirmek mümkündür.

Diyet kalp sağlığını ve kanser riskini nasıl etkileyebilir?

Beslenme hem kalp sağlığı hem de kanser riski açısından önemlidir. Kalbinizi korumak, kanseri önlemek ve genel sağlığı teşvik etmek için beslenme alışkanlıklarınızı nasıl değiştireceğinize dair bazı ipuçları:

. Bol bol meyve, sebze, fasulye, fındık ve kepekli tahıllar yiyin. Bu gıdalarda doğal olarak bulunan besin maddeleri, bitki bileşikleri (fitokimyasallar) ve diyet lifi, iltihaplanma ve insülin direncini azaltmaya yardımcı olabileceği gibi hücresel hasarı önlemeye ve onarmaya yardımcı olabilir. Ek olarak, bitki bazlı bir diyet kilo kaybını ve bakımını teşvik edebilir, bu da önemlidir, çünkü aşırı vücut yağı kardiyovasküler hastalığın ve birçok kanser türünün gelişimine zemin hazırlayabilir.

İşlenmiş et tüketiminizi sınırlandırın. Çok yağsız şarküteri ürünü bile çok miktarda sodyum içerir, bu da kan basıncınızın yükselmesine neden olabilir. Ek olarak, bu ürünler yenildiğinde içindeki koruyucular ve bileşikler mide ve kolorektal kanserlere yakalanma riskini artırabilir.

Boş kalorilerden kaçının. Besin değeri düşük, şekeri yüksek yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi hem kilo alımına hem de beslenme yetersizliklerine yol açabilir. Özellikle, soda ve diğer tatlandırılmış içeceklerin içilebilir, bu da kalp hastalığını ve kanser risk faktörlerini kilo alımıyla ilişkili olanların üzerinde ve ötesinde artırabilir. Ferahlatıcı bir alternatif için, bir bardak soğuk suya bir dilim taze meyve ekleyin.”

Tüm kanser hastalarına şifalar diliyor Sayın Hocamız Dr Emre Ertürk’e verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz .