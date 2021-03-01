Bi’ Yetenek Kim başlıyor!

Son dönemlerde çok sayıda müzisyenin, sektörde yer edinmeye çalışmasıyla birlikte müzik yapabilmek için kurulan hayaller gün geçtikçe zorlaşıyor. Maddi ve manevi olarak destek görmek isteyen müzisyenler birçok zorlukla sanat yapmaya çalışıyorlar. Müzik sektörünün nabzını yoklayan yapımcı Murat Kınay ve Umut Durmaz, Kınay Global ve 21 Medya ortaklığı ile bu alanda ki eksikliği kapatmak için ‘’ Bi Yetenek’’ Projesini 3. kez hayata geçiriyor.

Kınay Global ve 21 Medya ortaklığıyla yapılan beste ve ses yarışması ‘’ Bİ’ Yetenek ‘’ ilk iki yarışmasında aldığı başarının verdiği gurur ve yeni yarışma üzerine yoğun talebin olması nedeni ile üçüncü serisi “1 Nisan 2021” tarihinde başvuruları almaya başlıyor.

Bu yarışma ile amacımız sadece Türkiye’de dinlenen müziği bulmak değil aynı zamanda sanatçıların müziğini duyurmak için ve haklarını korumak için profesyonel olarak “Dijital Haklardan Gelir Elde Etme, Dünya Genelinde Telif Haklarını Kaydettirme ve Koruma, Telif Haklarından Para Kazanma, Zaman Damgası ile Eserlerini Koruma Altına Alma, Korsana Karşı Parmak İzi Denetleme Sistemi ile Korsan Sayfalardan & Platformlardan Kaldırılması” gibi alanlarda da sanatçı adaylarını bilgilendirmek ve müzik endüstrisine adapte olmalarını sağlamaktır.

Karnaval Grup’un medya sponsoru olduğu yarışmada “Türkiye’nin En Büyük Online Beste ve Ses Yarışması” 3. defa gerçekleştiriliyor olacak.

Daha Önceki Rakamlar

Birinci Yarışmada 3K+ Başvuru.

İkinci Yarışmada 2.1K+ Profesyonel Kayıt ile Başvuru.

Dijital Mecrada 4M+ Erişim.

Radyolarda 4.2K Saniye Reklam Süresi.

Toplamda İki Yarışma ile 20M Üzeri Erişim.

Bi Yetenek Kim? düzenlendiği her sene ödüllerini de arttırarak gerçekleştirme ve Türkiye’de ilk defa online bi yarışmada toplamda 35.000 TL Nakit olmak üzere 50.000 TL’ye varan ödül ve festivaller de sahne alma garantisi gibi avantajlarla katılımcılarımızı müzik sektörüne reel olarak kazandırıyoruz.

Aynı zamanda da yarışmaya katılan katılımcıların eserlerinin tüm dijital gelirlerini, pandemi döneminde sanatçıların ve sanatçı adaylarının yaşadığı olumsuz koşullar nedeniyle ilk 3 ay süresince %70’ini eser sahibine vererek destek olmaktan mutluluk duyuyoruz.