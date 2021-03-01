İLKBAHAR YAZ MODASI

Bahar geldi, hoş geldi. İlkbahar-yaz modası bizi fena gerdi. Modacılar, “İşçiye, memura ve emekliye cep lazım değil” dedi. Bu durumun bikinilere yansımasını anladık da, yaz mevsimini hafiflik sezonu ilan edenleri anlayamadık. Cepler neden iptal edildi, bu ne biçim moda? Vatandaş, yeni trend havuç kesimi cepsiz pantolon giyerek kendisini tavşanlara güldürmek istemiyor. Çizgili tasarımlara, “Çizgiler batıyor” diyerek itiraz edenler var. Sezonun öne çıkan rengi ise pembe. Pembeleşen elmacık kemikleri, şiddet gören kadınları büyük bir sıkıntıdan kurtarıyor. Bu arada, takılar da irileşiyor. Küpe ve kolye şeklindeki panik butonları, kadınlara tek bir tuşla polis çağırma imkanı sağlıyor.

Geçen yaz başlayan açık göbek trendi bu sene de devam ediyor. Göbekten makas alma vakalarına karşı uyanık olunmalı. Sorumluluk, trend gereği bu modaya uyan kişiye aittir. Esas olan, göbek makası sırasında tahrik olmamaktır. Bu sezon kadınlarda tek kollu bluzlar revaçta. Değişik ruh halleri dikkate alındığında kadınların, “Kolumu kaybettim” diyerek panik yapmasından endişe ediliyor. Öneriler arasında şapka dikkat çekiyor. Şapka modasına uyacaklar, gaz maskeli olanları tercih etmeli. Erkek koleksiyonlarında pastel tonlar ve pijamadan bozma çizgili donlar revaçta. Tek sakıncası, havalar ısınınca magandaların da aynı kıyafeti giyecek olması. Erkeklerin “Milli moda açılımı” yapması için iyi bir fırsat. Popülerliğini koruyan trençkot, bahar yağmurlarına ve polisin tazyikli suyuna karşı etkili bir çözüm. Elbise ve eteklerde derin yırtmaçlar, oturma eylemlerine katılan bayanlar için uygun değil. Yeni sezonda bayanların saçlarını bandanalar süsleyecek. Modacılar, “Bandanaları çok sıkı bağlamayın. Aksi halde bu durum, iki bandanalı kafanın tokuşturulmasını kolaylaştırabilir” diyor.

Risk almak isteyen bay ve bayanlar, yıpranmış ve yırtılmış detayları tercih edebilir. Yaz sezonunda tişörtler paramparça. Sağlam olanları, AB standartlarında parçalatmanız gerekiyor. Bu da yeni bir iş kolu demektir. Dolayısıyla, bu modayı yaratanların alacağı hayır duanın haddi hesabı yok. Şortlar ise, her zamankinden daha kısa. Bu durum risk oluşturabilir. Riskler saymakla bitmiyor. Bu sezon, iç çamaşırları dış çamaşırları oluyor. Bu modaya uygun iltifat, “İçiniz dışınızdan güzelmiş” şeklinde olanıdır. Asker ceketler, postallar ve asker yeşili pantolonlar da gözde. Ancak bu kıyafetleri giydiğinizde her önünüze gelene, “Vallahi düşündüğün gibi değil!” deme durumundasınız. Modanız hayırlı olsun. Üretmeden yemenin bir mahsuru yok, ama modaya uymamanın mahsuru çok.