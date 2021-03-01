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Kadıköy Gazetesi » Dünyadan, Etkinlikler, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Spor, Toplum, Yaşam » 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçında Türkiye A Milli takımı Norveç’i 3-0’lık yendi
2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçında Türkiye A Milli takımı Norveç’i 3-0’lık yendi


2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçında Norveç ile Türkiye karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan A Milli takımımız 3-0’lık galibiyet ile ayrıldı.

Maçtan dakikalar 

4. dakikada sol kanattan Yusuf Yazıcı’nın ortasında ceza sahası içinde Ajer’den seken topu önünde bulan Ozan Tufan’ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

26. dakikada Alexander Sörloth’un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta top Okay Yokuşlu’dan döndü. Tekrar topla buluşan Sörloth’un ceza sahası içine girer girmez sert şutunda ise meşin yuvarlak sağ kale direğinden oyun alanına döndü.

28. dakikada Yusuf Yazıcı’nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Çağlar Söyüncü’nün kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

30. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşta defanstan seken topu alan Ozan Tufan’ın sağ taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarıya gitti.

36. dakikada Meling’in pasında topu alan Elyounoussi’nin sol taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

43. dakikada Burak Yılmaz’ın ara pasında defansın arkasına sarkan Yusuf Yazıcı’nın ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda Ajer’e çarpan top dışarı gitti.

56. dakikada sağ kanattan Martin Odegaard’ın ortasında ceza sahası içinde Alexander Sörloth’un kafa vuruşunda meşin yuvarla kalenin üzerinden dışarıya gitti.

59. dakikada sol kanattan Hakan Çalhanoğlu’nun pasında ceza yayı solunda topla buluşan Ozan Tufan’ın plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3

61. dakikada Burak Yılmaz’ın pasında ceza yayı içinde topla buluşan Yusuf Yazıcı’nın vuruşunda meşin yuvarlak sol direğin yanından dışarıya çıktı.

78. dakikada King’in pasıyla topla buluşan Martin Odegaard’ın ceza yayından gelişine yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

80. dakikada orta sahada sol taç çizgisine yakın bir noktada yaşanan ikili mücadele sırasında Thorstvedt’in Caner Erkin’e yaptığı sert müdahale sonrasında hakem Alejandro Hernandez, Thorstvedt’ direkt kırmızı kart gösterdi.

Stat: La Rosaleda

Hakemler: Alejandro Hernandez, Teodoro Sobrino, Raul Cabanero

Norveç: Jarstein (Andre Hansen dk. 46), Ryerson (Svensson dk. 68 ?), Ajer, Gregersen, Meling,

Midtsjö (Thorstvedt dk. 68 ?), Elyounoussi (King dk. 68 ?), Martin Odegaard, Berg, Erling Haaland (Thorsby dk. 83 ?), Alexander Sörloth

Yedekler: Andre Hansen, Grytebust, Strandberg, Gabrielsen, Hauge, Martin Linnes, Fossum, Daehli, ,

Teknik Direktör: Stale Solbakken

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Ozan Kabak dk. 86 ?), Hakan Çalhanoğlu (Taylan Antalyalı dk. 69), Yusuf Yazıcı (Caner Erkin dk. 69), Kenan Karaman (Enes Ünal dk. 72), Burak Yılmaz (Halil Akbunar dk. 86 ?)

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Abdülkerim Bardakcı, Orkun Kökçü, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun, Deniz Türüç

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Ozan Tufan (dk. 4, 59), Çağlar Söyüncü (dk. 28) (Türkiye)

Kırmızı kart: Thorstvedt (dk. 80) (Norveç)

Sarı kartlar: Stian Gregersen, Alexander Sörloth (Norveç), Mert Müldür (Türkiye)

Galeri
📆 28 Mart 2021 Pazar 11:35   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 29 20 4 5 63 30 +33 64 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 30 19 4 7 61 27 +34 61 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 30 18 5 7 54 31 +23 59 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 30 16 7 7 39 30 +9 55 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 30 14 7 9 48 29 +19 49
6 Gaziantep 30 12 11 7 44 34 +10 47
7 Hatayspor 29 13 7 9 48 36 +12 46
8 Fatih Karagümrük 30 12 8 10 46 38 +8 44
9 Sivasspor 29 9 13 7 37 35 +2 40
10 Göztepe 30 10 9 11 43 41 +2 39
11 Antalyaspor 30 8 15 7 29 36 -7 39
12 Konyaspor 29 9 9 11 35 35 0 36
13 Çaykur Rizespor 29 8 10 11 36 47 -11 34
14 Yeni Malatyaspor 29 7 11 11 37 41 -4 32
15 Kasımpaşa 30 8 7 15 33 47 -14 31
16 Kayserispor 29 8 7 14 22 38 -16 31
17 Başakşehir 30 7 9 14 32 48 -16 30
18 MKE Ankaragücü 29 8 5 16 35 49 -14 29 2021-22 1.Lig
19 BB Erzurumspor 30 6 9 15 28 49 -21 27
20 Gençlerbirliği 29 7 6 16 26 51 -25 27
21 Denizlispor 29 6 7 16 26 50 -24 25

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