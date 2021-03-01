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Kadıköy Gazetesi » Genel, Manşet, Politika, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Bakan Soylu’dan merak uyandıran “Kırmızı Çizgimiz” paylaşım
Bakan Soylu’dan merak uyandıran “Kırmızı Çizgimiz” paylaşım


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı “30 Mart’ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz” paylaşımı merak uyandırdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım büyük merak uyandırdı. Üzerinde “30 Mart’ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz” yazılı bir görsel paylaşan Soylu’nun bu hareketinden sonra gözler 30 Mart tarihine döndü. Soylu’nun paylaşımı kısa sürede çok fazla etkileşim aldı.

Galeri
📆 27 Mart 2021 Cumartesi 12:05   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
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2 Galatasaray 30 19 4 7 61 27 +34 61 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 30 18 5 7 54 31 +23 59 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 30 16 7 7 39 30 +9 55 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 30 14 7 9 48 29 +19 49
6 Gaziantep 30 12 11 7 44 34 +10 47
7 Hatayspor 29 13 7 9 48 36 +12 46
8 Fatih Karagümrük 30 12 8 10 46 38 +8 44
9 Sivasspor 29 9 13 7 37 35 +2 40
10 Göztepe 30 10 9 11 43 41 +2 39
11 Antalyaspor 30 8 15 7 29 36 -7 39
12 Konyaspor 29 9 9 11 35 35 0 36
13 Çaykur Rizespor 29 8 10 11 36 47 -11 34
14 Yeni Malatyaspor 29 7 11 11 37 41 -4 32
15 Kasımpaşa 30 8 7 15 33 47 -14 31
16 Kayserispor 29 8 7 14 22 38 -16 31
17 Başakşehir 30 7 9 14 32 48 -16 30
18 MKE Ankaragücü 29 8 5 16 35 49 -14 29 2021-22 1.Lig
19 BB Erzurumspor 30 6 9 15 28 49 -21 27
20 Gençlerbirliği 29 7 6 16 26 51 -25 27
21 Denizlispor 29 6 7 16 26 50 -24 25

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