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Kadıköy Gazetesi » Sağlık » Hipnotik Mide Kelepçesi Nedir?
Hipnotik Mide Kelepçesi Nedir?


Fazla kilolarından kurtulmak isteyenler ve her yöntemi denediği halde başarıya ulaşamamış olanlar rotasını hipnotik mide bandı yöntemine çeviriyor. Hiçbir şekilde ameliyat olmadan, bir yan etki ile karşılaşmadan, tamamen doğal bir metot ile zayıflamanın en yeni yollarından biri de budur. Çok sayıda kişi için yepyeni bir kavram olduğunu söyleyebiliriz. Ancak daha önce bu yöntemden faydalanarak memnun kalanlar çevrelerine de tavsiye etmeye başladı. Peki, nedir bu hipnotik mide kelepçesi?

Öncelikle bu yöntemin temel amacının kişinin daha az porsiyonlar ile doyduğunu hissetmesini sağlamaktadır. Bir anlamda tamamen doğal yollarla zayıflamanın mümkün olacağını gösteren bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Yani hipnotik mide kelepçesi ya da hipnotik mide bandı gibi isimlerle adlandırılan aslında fiziksel bir mide kelepçesi değil.  Burada devreye giren hipnoterapi yöntemi oluyor.

Son dönemde bu yöntemin daha sık tercih edilmesinin nedenlerinden biri de herhangi bir dezavantajının bulunmuyor olmasıdır. Üstelik uygulanan hipnoterapi seansları esnasında kişinin zararlı olabilecek yemek yeme alışkanlıklarının terk edilmesi de sağlanabiliyor. Bir anlamda beslenme düzeni üzerinde bazı iyileştirmeler yapıldığını ve bu iyileştirmelerin gerçekleşmesi için de hipnoz yönteminin kullanıldığını söyleyebiliriz.

Kişinin yaşadığı tatlı krizleri, sürekli olarak yemek yeme isteği ya da duygusal açlığın yemek yeme isteğini dönüştürülmüş olması gibi fazla kilo probleminin en yaygın problemleri ortadan kaldırılabiliyor. Bu yöntemin özellikle diyet uygulamak da zorlanan kişiler için harika bir seçenek olduğunun altını çizelim. Çünkü  hipnotik mide kelepçesi bir diyet yöntemi değildir. Dolayısı ile beslenme düzeninde herhangi bir diyet uygulamaya gerek kalmadan da zayıflamaya olanak tanıyabiliyor. Zira özellikle diyet uygulamakta zorlananlar için cazip bir seçenek olması da bundan kaynaklanıyor.

Peki, bu yöntemden faydalanarak zayıflamak isteyenler ne yapmalı? Sizlere önerimiz hiç zaman kaybetmeden Hipnoz Center internet sitesine tıklamanız olacak. Böylelikle konu ile ilgili çok daha detaylı bilgiye ulaşabilir, sorularınızın yanıtlarını karşınıza görebilirsiniz. Bununla birlikte  hipnoterapi mide kelepçesi yönteminden faydalanmak için ne yapmanız gerektiği konusunda da yeterli bilgiye ulaşmanız mümkün olacak. Artık siz de fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız bir adım atmanızın vakti gelmiş demektir.

📆 27 Mart 2021 Cumartesi 11:29   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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