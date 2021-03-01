Mühür Kitaplığı 2021 Şiir Ödülü

Mühür Kitaplığı Yayınevi, iyi şiire yeni bir alan açmak ve şiire gönül verenleri yüreklendirmek amacıyla, “2021 Şiir Ödülü” düzenledi.

Ödüle, 01Mart-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında başvurulabilecek. Sonucu 5 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak olan ödülün seçici kurulunda Turgay Kantürk, Ersun Çıplak, Özlem Tezcan Dertsiz, Serap Erdoğan, İsmail Cem Doğru ve Mustafa Fırat yer alıyor.

Mühür Kitaplığı Yayın Danışmanı Mustafa Fırat konuyla ilgili olarak, “Ülkemizin ve tüm dünyanın içinden geçtiği sıkıntılı dönemde, ümitlerimizi edebiyatla tazeleyeceğiz” dedi. Bilindiği gibi geçen yıl, Mem Tenetî’nin ‘The Elements’ adlı dosyası ödüle layık görülmüştü.

“Mühür Kitaplığı 2021 Şiir Ödülü” ile ilgili diğer bilgiler ve katılım koşulları şöyle:

1. Ödüle daha önce dergilerde yayımlanmış olsa da kitap olarak yayımlanmamış ve daha önce herhangi bir ödül almamış şiir dosyaları katılabilir. Her katılımcı ödüle sadece bir dosyayla katılabilir.

2. Ödüle katılan eser sahipleri dosyanın herhangi bir yerinde açık kimliğini belli edecek isim, rumuz ve işaret kullanmamalıdır. Katılımcılar dosyalarıyla aynı paket içerisinde kapalı bir zarfın içinde kimlik ve iletişim bilgilerini göndermelidir.

3. Ödüle başvuracak şiir dosyasını kitap olabilecek nicelikte, Times New Roman karakterinde 12 punto ile bilgisayarda yazılmış olmaları gerekmektedir.

4. Dosyalar A-4 formatında 6 kopya olarak aşağıda verilen adrese kargo ya da postayla ulaştırılmalıdır.

5. Gönderilen dosyalar, ön jüri tarafından değerlendirilip, seçici kurula iletilecektir.

6. Elden ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7. Şiir dalında yalnızca birincilik ödülü verilecek, kazanan dosya Mühür Kitaplığı tarafından yayımlanarak kitaplaştırılacaktır.

8. Jürinin gerek görmesi durumunda “Jüri Özel Ödülü” verilebilir.

9. Gönderilen dosyalar herhangi bir nedenle iade edilmeyeceği gibi ödüle başvuru sahipleri ilan edilen tüm koşulları kabul etmiş sayılır.

10. Ödül alan şairin telifi Mühür Kitaplığı ile yapılacak sözleşmeyle kitap olarak ödenecektir.

11. Seçici kurul üyeleri, Mühür Kitaplığı çalışanları, birinci dereceden akrabaları ödüle başvuramazlar.

12. Mühür Kitaplığı Şiir Ödülü bu yıldan itibaren şiir ödülü almış şair, daha sonraki yıllarda bu ödüle başvuramazlar.

13. Eser göndermek için adres: “Mühür Kitaplığı Bosfohorus Erguvan Evleri 11- A D:11 219. Sok. Atakent Mah. Halkalı – Küçükçekmece – İstanbul” şeklindedir. Posta ve kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.