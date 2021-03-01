Fenerbahçe’de Teknik Direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Son haftalarda alınan sonuçlar Fenerbahçe camiası tarafından olumsuz tepkilere yol açması ve derbi maçlarını kazanamaması sonucu Fenerbahçe Kulüp Yönetiminin teknik adamla ayrılık kararı almasını sağladı. Sezonun geri kalan haftalarında, Sportif Direktör Emre Belözoğlu futbol takımının teknik sorumlusu olarak görev yapacak.