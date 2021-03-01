KARİYER ZİRVESİ’21 (KZ) 30- 31 Mart’ta

IEEE İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa bünyesinde gerçekleştirilecek olan gelenekselleşmiş Kariyer Zirvesi Etkinliği; 30-31 Mart tarihlerinde Holacon platformunda online olarak misafirlerini ağırlayacak.

Kariyer Zirvesi ’21 etkinliği IEEE İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Öğrenci Kulübü bünyesinde gerçekleştirilecek. Bu yıl 9. kez düzenlenecek olan etkinlikte global çapta firmalardan gelen üst düzey konuşmacılar yer alacak.

Kariyer Zirvesi ’21 Etkinliği





İçinde bulunduğumuz pandemi süreci sebebiyle organizasyonların dijital dünyada devam ettirildiği bu dönemde Kariyer Zirvesi etkinliği katılımcılarını sektörün önde gelen şirketleriyle online mecrada bir araya getirecek. Firmalardan gelen üst düzey konuşmacıların deneyimlerini, başarılarını ve başarısızlıklarını aktardığı etkinlik; firmaları öğrenciler, akademisyenler ve sektör profesyonelleriyle buluşturuyor. Bu sayede katılımcı öğrenciler, mezun olmadan önce iş dünyası hakkında birinci ağızdan bilgi sahibi oluyorlar.



Bu yıl 9.su düzenlenecek olan Kariyer Zirvesi etkinliği yurt dışında kariyer, pandemi sonrası kariyer, Start-Up kurmak ve yönetmek, iş hayatında başarılı olmanın sırları ve marka yaratmak gibi trend konu başlıklarını ele alacak. Global çapta şirketlerden üst düzey konuşmacıların ağırlanacağı etkinlik, geçmiş senelerde olduğu gibi bu sene de İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın en büyük etkinliklerinden biri olma iddiasını sürdürüyor

Birbirinden değerli konuşmacıları ve panel oturumu, networking alanında şirket yetkilileriyle online görüşme ve mülakat simülasyonu imkanı, çeşitli çekilişler ve sosyal konuk oturumu ile 2 gün sürecek Kariyer Zirvesi etkinliğinin medya sponsoru Kadıköy Gazetesi www.kadikoygazetesi.com oldu.





Etkinliğe katılım gösterecek bazı firmalar; Kale Grubu, Türkiye Finans Katılım Bankası, Chint, IBM, Dell, Google, Samsung. Ayrıca etkinliğin sosyal konuk oturumunda “Geekyapar!” ekibi katılımcılarla buluşacak.









Etkinliğe kaydolmak ve detaylı bilgi almak için https://bit.ly/3tEEhzY bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.



IEEE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA ÖĞRENCİ KOLU Hakkında:



IEEE İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Öğrenci Kolu; 2002 yılında kurulmuştur. Kulüp; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’da etkinlikler, teknik projeler, workshoplar ve eğitimler düzenleyerek sektöre, teknolojiye ve bilime yönelik çalışmalar yürütmektedir. IEEE İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Öğrenci Kolu; 550’den fazla aktif üye sayısı ile İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi’nin en köklü ve kalabalık kulübü olma özelliği taşımaktadır. Kariyer Zirvesi ’21 etkinliği yine bu kulübün bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

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