İstanbul’da beklenen kar yağışı etkili oldu: Lapa lapa kar yağdı

AKOM’dan daha önce İstanbul’da karla karışık yağmur uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarı sonrası Anadolu Yakasında bulunan Çamlıca Tepesine lapa lapa kar yağdı. Aralıklarla birlikte lapa lapa yağan kar Çamlıca Tepesini beyaza bürüdü.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Beşiktaş
|29
|20
|4
|5
|63
|30
|+33
|64
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Galatasaray
|30
|19
|4
|7
|61
|27
|+34
|61
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Fenerbahçe
|30
|18
|5
|7
|54
|31
|+23
|59
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Trabzonspor
|30
|16
|7
|7
|39
|30
|+9
|55
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|30
|14
|7
|9
|48
|29
|+19
|49
|6
|Gaziantep
|30
|12
|11
|7
|44
|34
|+10
|47
|7
|Hatayspor
|29
|13
|7
|9
|48
|36
|+12
|46
|8
|Fatih Karagümrük
|30
|12
|8
|10
|46
|38
|+8
|44
|9
|Sivasspor
|29
|9
|13
|7
|37
|35
|+2
|40
|10
|Göztepe
|30
|10
|9
|11
|43
|41
|+2
|39
|11
|Antalyaspor
|30
|8
|15
|7
|29
|36
|-7
|39
|12
|Konyaspor
|29
|9
|9
|11
|35
|35
|0
|36
|13
|Çaykur Rizespor
|29
|8
|10
|11
|36
|47
|-11
|34
|14
|Yeni Malatyaspor
|29
|7
|11
|11
|37
|41
|-4
|32
|15
|Kasımpaşa
|30
|8
|7
|15
|33
|47
|-14
|31
|16
|Kayserispor
|29
|8
|7
|14
|22
|38
|-16
|31
|17
|Başakşehir
|30
|7
|9
|14
|32
|48
|-16
|30
|18
|MKE Ankaragücü
|29
|8
|5
|16
|35
|49
|-14
|29
|2021-22 1.Lig
|19
|BB Erzurumspor
|30
|6
|9
|15
|28
|49
|-21
|27
|20
|Gençlerbirliği
|29
|7
|6
|16
|26
|51
|-25
|27
|21
|Denizlispor
|29
|6
|7
|16
|26
|50
|-24
|25
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