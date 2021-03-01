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Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » İstanbul’da beklenen kar yağışı etkili oldu: Lapa lapa kar yağdı
İstanbul’da beklenen kar yağışı etkili oldu: Lapa lapa kar yağdı


AKOM’dan yapılan açıklamaya göre İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyordu. Sabah erken saatlerde dolu şeklinde başlayan kar yağışı Anadolu yakasında etkili oldu. Lapa lapa yağan kar yağışıyla birlikte Çamlıca tepesi beyaza büründü.

AKOM’dan daha önce İstanbul’da karla karışık yağmur uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarı sonrası Anadolu Yakasında bulunan Çamlıca Tepesine lapa lapa kar yağdı. Aralıklarla birlikte lapa lapa yağan kar Çamlıca Tepesini beyaza bürüdü.

📆 24 Mart 2021 Çarşamba 11:54   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 29 20 4 5 63 30 +33 64 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 30 19 4 7 61 27 +34 61 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 30 18 5 7 54 31 +23 59 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 30 16 7 7 39 30 +9 55 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 30 14 7 9 48 29 +19 49
6 Gaziantep 30 12 11 7 44 34 +10 47
7 Hatayspor 29 13 7 9 48 36 +12 46
8 Fatih Karagümrük 30 12 8 10 46 38 +8 44
9 Sivasspor 29 9 13 7 37 35 +2 40
10 Göztepe 30 10 9 11 43 41 +2 39
11 Antalyaspor 30 8 15 7 29 36 -7 39
12 Konyaspor 29 9 9 11 35 35 0 36
13 Çaykur Rizespor 29 8 10 11 36 47 -11 34
14 Yeni Malatyaspor 29 7 11 11 37 41 -4 32
15 Kasımpaşa 30 8 7 15 33 47 -14 31
16 Kayserispor 29 8 7 14 22 38 -16 31
17 Başakşehir 30 7 9 14 32 48 -16 30
18 MKE Ankaragücü 29 8 5 16 35 49 -14 29 2021-22 1.Lig
19 BB Erzurumspor 30 6 9 15 28 49 -21 27
20 Gençlerbirliği 29 7 6 16 26 51 -25 27
21 Denizlispor 29 6 7 16 26 50 -24 25

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