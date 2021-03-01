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Çocuk Hortumla Oynamasını İstemediği Köpeği Isırdı


Bahçe hortumu sebebiyle yavru köpekle anlaşmazlık yaşayan bir çocuk kendisini kızdıran köpeği ısırdı, o esnada çevrede bulunanlar ise gülme krizine girdi.

Köpeği ısıran çocuk görenleri gülme krizine soktu – Tıkla İzle

Köpek insanı ısırınca değil, insan köpeği ısırınca haber olur sözü gerçek oldu. Yurt dışından ailesi ile birlikte memleketi Sivas’ın Altınyayla ilçesine gelen 3 yaşındaki Ömer Tokmak, evin bahçesinde hortumla oynamaya başladı. O sırada bahçede bulunan yavru köpekte oyuna dahil oldu. Bu duruma sinirlenen minik Ömer, yavru köpeğin hortumla oynamasını istemeyerek köpeği ısırdı. O esnada durumu gören çocuğun yakınları gülme krizine girdi. Minik Ömer’in yavru köpeği ısırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Emirhan Kartal, minik Ömer’in köpeği ısırdığını belirterek, “Bir gün kapının önünde otururken arkadan bir sesler gelmeye başladı. Ailecek bakmaya gittik. Kale mahallesinin torunu Gazi Tokmak’ın torunu Ömer Tokmak, köpekle kavga ediyordu. Bizde o esnada güldük videoya çektik. Sosyal medyaya attık” dedi.

📆 23 Mart 2021 Salı 22:58   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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21 Denizlispor 29 6 7 16 26 50 -24 25

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