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Ataşehir’de alkollü sürücü 3 araca çarptı 3 kişi yaralandı


Ataşehir’de alkollü araç sürücüsü kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, tedavi altına alınmak istenen alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı.

Kaza, Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu belirlenen bir araç sürücüsü aşırı hız yaptığı esnada aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca arkadan çaptı. Kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise araç içerisinde sıkışan alkollü şahsın arkadaşını kurtarmak için çalışmalara başladı. Öte yandan çarpmanın etkisiyle kazada yaralanan 2 araç sürücü ise adrese gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kazaya sebebiyet veren alkollü sürücü sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek istemediğini belirterek, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Olay yerinde bulunan Nazır Y. isimli vatandaş, “Buradan geçerken zincirleme kaza olduğunu gördüm. Sürücülerden birisi alkollüymüş. Araçlara arkadan çarpınca zincirleme kaza oldu. Yaralılarımız var” diye konuştu.

📆 23 Mart 2021 Salı 22:44   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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