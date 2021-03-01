İş adamı Özcan Çetinsoy hakkında şok iddia: Çocukların önünde dövdü

Ünlü iş insanı Özcan Çetinsoy dokuz yıldır birlikte yaşadığı ve müşterek iki çocuğu bulunduğu Fransız Vatandaşı Nounetta Keela Buka’yı çocuklarının önünde darp ettiği iddia edildi.

Söz yazarı Zeynep Talu ile 2012 senesinde boşanan ve sonrasında Fransız Vatandaşı Nounetta Keela Buka ile dokuz yıllık birlikteliği olan Özcan Çetinsoy, 20.03.2021 tarihinde İstanbul Kemerburgaz’da bulunan evinde aralarında çıkan tartışma sonrasında hakaretler yağdırdığı Nounetta Keela Buka’yı beş yaşındaki çocuğunun gözleri önünde darp ettiği iddia edildi. Nounetta Keela Buka’nın polisi araması ile konu adli mercilere taşındı.

Polis nezaretinde Eyüp Devlet Hastanesi’ne getirilen Nounetta Keela Buka ile ilgili olarak alınan darp raporu sonrasında Özcan Çetinsoy Eyüp Aşayiş Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi. Nounetta Keela Buka’nın şikayeti ve koruma talep etmesi üzerine Özcan Çetinsoy hakkında Nouneta Keela Buka ile birlikte yaşadığı konuttan uzaklaştırma kararı verildi.

Kaynak: akittv