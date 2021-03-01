Beşiktaş, Fenerbahçe derbi maçı 1-1’lik skorla sonuçlandı

Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

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Maçtan dakikalar

15. dakikada Valencia’nın savunma arkasına attığı topta kaleci Ersin ile karşı karşıya kan Osayi-Samuel’in vuruşunda Ersin gole izin vermedi. Oyun alanına dönen topu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

21. dakikada Ghezzal’ın kullandığı serbest vuruşta, Valencia’nın ters kafa vuruşunda top direğin üstünden kornere çıktı.

26. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Adem Ljajic’in pasını alan Aboubakar’ın ceza sahası için sol çaprazdan çektiği sert şuttu kaleci Altay kornere tokatladı.

27. dakikada Adem Ljajic’in pasında ceza alanı içi sol çaprazda topu alan Atiba, iki rakibini şık bir şekilde geçerek çektiği vuruşu Altay iki hamlede kontrol etti.

32. dakikada sol kanatta İrfan Can’ın açtığı orta kaleye yöneldi. Kaleci Ersin topu kontrol etti.

37. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Caner’in yerden gönderdiği topta İrfan’ın vuruşu, Beşiktaş savunmasından sekerek Osayi-Samuel’in önünde kaldı. Samuel pasını arkadan bindirme yapan Nazım’a çıkardı. Müsait pozisyonda Nazım’ın şutu üstten auta çıktı.

43. dakikada Aboubakar’ın şık topuk pasını alan Atiba, sağ kanatta son çizgiye inerek yerden ortasını Larin’e aktarmak istedi. Ancak kaleci Altay topa zamanında müdahale etti. Kale sahası önünde kalan topu Fenerbahçe savunması daha sonra uzaklaştırdı.

44. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında, Ghezzal’ın ceza sahası dışında çektiği sert şut az farkla direğin yanından auta çıktı.

48. dakikada Beşiktaş’ın kazandığı serbest vuruşta Ghezzal’ın ortasında Vida’nın kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-0

52. dakikada Adem Ljajic’in pasını alanda Aboubakar’ın ceza yayı içinden sert şutunu kaleci Altay kornere çeldi.

62. dakikada Ghezzal, pasını Aboubakar’a aktardı. Tisserand’ın hatasında kaleci ile karşı karşıya kalan

Aboubakar’ın şutunu Altay ayaklarıyla çeldi.

72. dakikada Fenerbahçe’nin ceza yayı önünden kazandığı serbest vuruşta Sosa’nın şutunu kaleci Ersin kornere çeldi.

79. dakikada sol kanttan gelişen Fenerbahçe atağında, Caner Erkin’in yerden gönderdiği tehlikeli ortayı Atiba kornere yolladı.

86. dakikada Fenerbahçe ceza alanı içinde yaşanan karambolde Szala’nin uzaklaştırmak istediği topu alan Atiba, pasını Ghezzal’a çıkardı. Ghezzal’ın ceza sahası çizgisi üzerinde şutu yandan auta çıktı.

89. dakikada Caner Erkin’in pasını alan Ozan Tufan’ın ceza sahası dışından sert şutunda top filelerle buluştu. 1-1

90+1. dakikada Sosa’nın ortasını Szalai kafa ile Gustavo’ya indirdi. Bu futbolcunun şutunda altı pas üzerinde Beşiktaş savunması araya girdi ve mutlak tehlikeyi kornere savuşturdu.

90+2. dakikada Caner’in kullandığı korner atışında Thiam’ın pasını alan Ozan’ın kale sahası hemen önünden vuruşunda top Beşiktaş savunmasına çarptı.

90+5. dakikada Mensah’ın pasında Aboubakar’ın ceza sahsı içinden sert vuruşunu kaleci Altay çeldi. Dönen topu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.

Stat: Vodafone

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Josef de Souza, Atiba (Necip dk. 90+3 ?), Ljajic (Mensah dk. 73), Larin (N’Koudou dk. 89 ?), Ghezzal, Aboubakar

Yedekler: Utku, Montero, Rıdvan, Dorukhan, Oğuzhan, Cenk Tosun, Hasic

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar (Tisserand dk. 59), Szalai, Caner Erkin, Gustavo, İrfan Can (Sosa dk. 58), Osayi-Samuel (Ferdi dk. 74), Valencia (Ozan dk. 75), Pelkas, Samatta (Thiam dk. 59)

Yedekler: Harun, Novak, Gökhan Gönül, Mert Hakan, Cisse

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Vida (dk. 48) (Beşiktaş), Ozan Tufan (dk. 89) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Larin, Ghezzal (Beşiktaş), Samatta, Sosa, Valencia, Serdar, Pelkas (Fenerbahçe)