İstanbul Sözleşmesi, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile feshedildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Karar’a göre, Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedildi.
Karar, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesi gereğince alındı.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Beşiktaş
|28
|20
|3
|5
|62
|29
|+33
|63
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Galatasaray
|30
|19
|4
|7
|61
|27
|+34
|61
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Fenerbahçe
|29
|18
|4
|7
|53
|30
|+23
|58
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Trabzonspor
|29
|15
|7
|7
|35
|29
|+6
|52
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|29
|14
|7
|8
|48
|28
|+20
|49
|6
|Hatayspor
|29
|13
|7
|9
|48
|36
|+12
|46
|7
|Gaziantep
|29
|12
|10
|7
|42
|32
|+10
|46
|8
|Fatih Karagümrük
|30
|12
|8
|10
|46
|38
|+8
|44
|9
|Göztepe
|29
|10
|9
|10
|40
|36
|+4
|39
|10
|Sivasspor
|28
|8
|13
|7
|32
|32
|0
|37
|11
|Antalyaspor
|29
|7
|15
|7
|26
|35
|-9
|36
|12
|Çaykur Rizespor
|29
|8
|10
|11
|36
|47
|-11
|34
|13
|Konyaspor
|28
|8
|9
|11
|34
|35
|-1
|33
|14
|Yeni Malatyaspor
|28
|7
|10
|11
|35
|39
|-4
|31
|15
|Kasımpaşa
|29
|8
|7
|14
|32
|45
|-13
|31
|16
|Kayserispor
|29
|8
|7
|14
|22
|38
|-16
|31
|17
|MKE Ankaragücü
|28
|8
|5
|15
|34
|45
|-11
|29
|18
|Başakşehir
|29
|7
|8
|14
|32
|48
|-16
|29
|2021-22 1.Lig
|19
|BB Erzurumspor
|29
|6
|9
|14
|27
|46
|-19
|27
|20
|Denizlispor
|28
|6
|6
|16
|26
|50
|-24
|24
|21
|Gençlerbirliği
|28
|6
|6
|16
|24
|50
|-26
|24
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