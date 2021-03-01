İyi Huylu Prostat Büyümesi Ve Tedavi Seçenekleri

İyi huylu prostat büyümesi yetişkin erkeklerde sıklıkla görülen bir hastalıktır. Prostat bezi büyümesi, birçok erkekte yaşlanma ile birlikte olağan şekilde görülmesi beklenen bir durumdur. Prostat büyümesi ilerledikçe hastanın tuvalete gitme gereksinimi sıklaşır. Bu büyüme durmadan devam ettiğinde ise hastalar idrar yapmakta zorluk yaşamaya başlar.

Prostat, her erkekte bulunan, idrar torbasının çıkışını kaplayan bir salgı bezidir. Meni oluşumunda etkili olan bazı salgılar üretir. Yaşı ilerleyen erkeklerde normal olarak boyutunda büyüme olur. Tamamen fizyolojik bir olaydır bu. Yaşlandıkça saçların beyazlaması, deri kırışması gibi gayet normal olan yaşlanma süreçlerindendir. Bu şekilde olağan olarak seyreden duruma iyi huylu prostat büyümesi denir.

Prostat bezindeki hücrelerin olağan süreç dışında büyüme göstermesi ise kötü huylu prostat büyümesi olarak adlandırılır. Saldırgan bir şekilde büyüyen bu hücreler prostat kanseri oluşumuna neden olabilir. Prostat kanserinin kesin tanısının konması için prostat biyopsisi yapılması gerekir.

Prostat Bezi Neden Büyür?

Prostatın büyümesine yol açan faktörler incelendiğinde gün yüzüne hep hormonal faktörler çıkmaktadır. Yani belirli bir yaştan sonra insan vücudundaki erkeklik ve kadınlık hormonlarının dengesinde bir değişiklik meydana gelir ve bu hormon dengesine son derece duyarlı olan prostat bezindeki hücreler büyümeye başlar.

Yanlış bilinen gerçeklerden bir tanesi; Ayakta işemenin prostat bezi büyümesine etki ettiğidir. Aslında kesinlikle prostat bezi ve ayakta işemenin arasında böyle bir ilişki yoktur. İnsan ne kadar yanlış davranırsa, ne kadar olumsuz şeyler yerse içerse, hayatını ne kadar düzensiz yaşarsa da prostat bezinin büyümesine bir etki edemez.

Ayakta işemenin insan vücuduna başka zararları olabilir. Mesela; mesanenin, idrar torbasının tam boşalmaması gibi… Bu da içeride artık idrar kalmasına sebebiyet verebilir. Ancak prostat bezi büyütücü bir etken kesinlikle değildir. Prostat bezi büyümesi ile yaş konusu bağdaştırılabilir. Erkeğin yaşıyla birlikte prostat bezi de büyür. Bu büyümelerin büyük bir kısmı 40’lı yaşlardan sonra görülür.

Aile öyküsü de bu konuda önem teşkil eder. Ailesinde prostat bezi büyümesi görülen kişilerin hastalık riski diğer bireylere göre daha fazladır.

İyi Huylu Prostat Büyümesi Tedavisi

Prostat bezi büyümesi sorunu tedavi edilebilen bir hastalıktır. Olağan bir durum olan prostat büyümesi hayat kalitesini etkileyecek şekilde olumsuzluklara neden olduğu takdirde tedavi seçenekleri gözden geçirilebilir ve en uygunu seçilir.

İlerlemiş durumdaki prostat büyümesinde taş oluşumu, kanama, idrarın mesanede kalması gibi durumlar yaşanabilir. Bu durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir. İyi huylu prostat büyümesi tedavisinde uygulanacak olan cerrahi yöntem açık ve kapalı olarak ikiye ayrılır.

Açık ameliyatta hastanın göbeğinin altından 10 ila 13 santimetre boyutlarında bir kesi açılmaktadır. Bu kesi yoluyla mesane ve prostat bölgesine ulaşılmaktadır. Prostat kapsülü yerinde bırakılır. Yolu tıkayan o dokular parmak yardımı ile yerinden çıkarılır. Daha sonra sonda işlemi uygulanarak hasta ameliyattan çıkarılmaktadır. Sonda açık ameliyatlardan sonra 5 ila 7 gün arası hastada takılı kalır.

Prostat ameliyatı kapalı (laparoskopik cerrahi) olarak yapıldığında ise penisten prostat bölgesine ulaşılmaktadır.Kamera yardımı ile operasyon bölgesinin görüntüsü monitöre aktarılır ve ameliyat buradan takip edilir. Büyümüş prostat parçaları çıkarılarak operasyon gerçekleştirilir.

Selim prostat büyümesinin neden olduğu şikayetlerin şiddeti uygun tedavi yönteminin seçiminde önemli bir faktördür. Prostatın çevredeki dokulara baskı uygulaması ve mesanede idrar birikmesine neden olması gibi faktörler tedavi kararlarını etkilemektedir. Bu derece bir olumsuzluğa neden olmayan prostat büyümelerinde hastanın periyodik takibinin yapılması ve ilaç tedavisi uygulanması tercih edilir.

Prostat Büyümesi ve Cinsel Yaşam

İyi huylu prostat büyümesi sorunu olan erkeklerde cinsel ilişki sırasında her hangi bir sorun oluşturmadığı biliniyor. Yani prostat büyümesi hastalığı cinsel yaşam üzerinde olumsuz bir etkiye neden olmamaktadır.

Aktif bir cinsel hayatın prostat büyümesine neden olduğu gibi yanlış bir düşünce halk arasında yaygındır. Ancak bu önermenin doğruluğunu kanıtlayan hiçbir bulgu yoktur. Prostat bezinin boyutunun büyümesi tamamen farklı nedenlerle olmaktadır.