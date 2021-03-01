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Satın aldığı sıfır kilometre otomobilin sağ 2 kapısının değişmiş


Satın aldığı sıfır kilometre otomobilin sağ 2 kapısının değişmiş, iç direklerinde de işlem olduğunu öğrenen Ömer Faruk Talaş’ın mağduriyeti giderildi. Olayın kamuoyuna yansımasından sonra firma, genç işadamı Talaş’ın hasarlı aracını alıp yerine sıfır kilometre bir araç verdi.

Sıfır otomobilin 2 kapısı değişmiş, direği boyalı çıktı – Tıkla İzle

 Adanalı iş adamı Ömer Faruk Talaş, 2017 yılında 90 bin liraya sıfır kilometre 01 ET 364 plakalı Fiat Egea marka otomobil satın aldı. Geçen ay otomobilini satmak için alıcı olan bir şahısla anlaşan Talaş, aracı ekspere götürdü. Eksperde yapılan incelemede aracın sağ 2 kapısının değişmiş, iç direklerinde de işlem olduğu belirlendi.
Olayın İhlas Haber Ajansı tarafından haber yapılması üzerine firma Talaş ile irtibata geçti ve mağduriyetini giderdi. 2017 model hasarlı otomobili Talaş’tan alan firma, üzerine bir miktar para karşılığında 2021 model sıfır kilometre bir araç verdi.

Ömer Faruk Talaş ise mağduriyetinin giderilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek firmaya teşekkür etti.

📆 19 Mart 2021 Cuma 16:28   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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