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Sıfır araç alırken ekspertiz yaptırmanın önemi, Pilot Garage Kartal Oto Sanayi Ekspertiz Merkezi


Sıfır araç almayı düşünenlerin ekspertiz hizmeti alması gerekiyor mu? Bu konu son günlerde yaşanan hasarlı sıfır araç mağduriyetlerinin artmasıyla daha da bir önem kazandı ve mutlaka bir Oto Ekspertiz firmasından detaylı bir raporla araçlarının durumu hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir.

Aksi halde farkında olmadan aldıkları sıfır aracın hasarlı olduğunu yıllar sonra anlaşılması telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurur.

Yani vatandaş sıfır araç aldım diye satıcı firmaya güvenerek aldığı aracın kaportasında veya başka aksamlarında değişen parçaların olduğu son günlerde karşılaşılan bir durum oldu. Hatta noter huzurunda durum tespiti yapmak zorunda kalan mağdur tüketicileri basında yer aldığı görüldü.

Bu sebeple konu hakkında uyarılarda bulunan Türkiye’nin, En İyi Oto Ekspertiz Markası Ödüllü Pilot Garage Kartal Oto Sanayi Ekspertiz Merkezi yetkilisi Ali Yığın; sıfır araç alacak olanlar için de mutlaka detaylı ekspertiz çalışması yaptırın, detaylı rapor alın içiniz rahat olsun” dedi.

Satın almak istediğiniz araçlarınızın durumunu detaylı bir şekilde öğrenmek ekspertiz yaptırmak için işinin uzmanı sertifikalı ustaların son teknoloji cihazlarla kontrol edilerek gönül rahatlığıyla ekspertiz raporlarıyla hizmet vermektedir.

Aracınız hakkında Detaylı Rapor 25 Dakikada Elinizde!

Araç sahipleri, Oto Ekspertizden detaylı bir raporla araçlarının durumu hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için, Pilot Garage Kartal Oto Sanayi Ekspertiz Merkezi yalnızca 25 dakika içerisinde, sizlere kusursuz bir araç raporlaması sunabilmektedir.

Galeri
📆 19 Mart 2021 Cuma 16:09   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
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  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 28 20 3 5 62 29 +33 63 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 30 19 4 7 61 27 +34 61 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 29 18 4 7 53 30 +23 58 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 29 15 7 7 35 29 +6 52 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 29 14 7 8 48 28 +20 49
6 Hatayspor 29 13 7 9 48 36 +12 46
7 Gaziantep 29 12 10 7 42 32 +10 46
8 Fatih Karagümrük 30 12 8 10 46 38 +8 44
9 Göztepe 29 10 9 10 40 36 +4 39
10 Sivasspor 28 8 13 7 32 32 0 37
11 Antalyaspor 29 7 15 7 26 35 -9 36
12 Çaykur Rizespor 29 8 10 11 36 47 -11 34
13 Konyaspor 28 8 9 11 34 35 -1 33
14 Yeni Malatyaspor 28 7 10 11 35 39 -4 31
15 Kasımpaşa 29 8 7 14 32 45 -13 31
16 Kayserispor 29 8 7 14 22 38 -16 31
17 MKE Ankaragücü 28 8 5 15 34 45 -11 29
18 Başakşehir 29 7 8 14 32 48 -16 29 2021-22 1.Lig
19 BB Erzurumspor 29 6 9 14 27 46 -19 27
20 Denizlispor 28 6 6 16 26 50 -24 24
21 Gençlerbirliği 28 6 6 16 24 50 -26 24

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