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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizi oyuncuları ödüle layık görüldü


Diamond of Turkey ödüllerinin 3.sü Maltepe Elite World Asıa otelde gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. En iyi oyuncu ödülünü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tipi karakterini canlandıran ünlü oyuncu Savaş Özdemir alırken, yaşam boyu onur ödlünü yine aynı diziden Turgay Tanülkü aldı.  

Des Yapım tarafından organize edilen Diamond of Turkey ödüllerinin 3.sü düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Özge Ulusoy ve Mert Palavaroğlu’nun yaptığı törene Cengiz Kurtoğlu, Emel Müftüoğlu, Savaş Özdemir, Turgay Tanülkü, Bahadır Tatlıöz Selçuk Balcı gibi ünlü isimlerde katıldı.  

Düzenlenen organizasyonda en iyi oyuncu ödülüne layık görülen ünlü oyuncu Savaş Özdemir ödülün arkasında koca bir ekibin çalıştığını belirterek, “Bu ödülde set emekçilerinden, senaryo gurubuna, yönetmene kadar herkesin katkısı çok. Bu ödülü ekip arkadaşlarıma ithafen alıyorum” dedi.

Galeri
📆 17 Mart 2021 Çarşamba 21:44   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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4 Trabzonspor 29 15 7 7 35 29 +6 52 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
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16 Kayserispor 28 8 7 13 22 35 -13 31
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