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Kadıköy’de 65 yaş üstüne online veya açık havada spor etkinliği


Kadıköy’de 65 yaş üstü yurttaşlar, parklarda eğitmenler eşliğinde düzenli olarak yapılan sporla nefes alıyor, evden çıkamadıkları zamanlarda bile internet üzerinden sosyalleşmeye devam ediyor.

65 YAŞ ÜSTÜNE EVDEN EVE SPOR 

Kadıköy Belediyesi’nin 65 yaş üstü yurttaşların yararlandığı ve pandemi nedeniyle yüz yüze çalışmalarına ara verdiği Sosyal Yaşam Evleri, alanında uzman meslek elemanları ile çalışmalarını online olarak sürdürüyor.

Bu çalışmaların başında evde spor hizmetleri yer alıyor. Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Sosyal Yaşam Evleri, 65 yaş üstü yurttaşlara yönelik spor aktivitelerini çevrimiçi olarak evden sürdürüyor. Telefon ya da bilgisayar üzerinden uzmanlara bağlanan yurttaşlar, onların yaptırdıkları hareketlere evden eşlik ediyor.

Evde ekran başında yaptırılan sporun yanı sıra fizyoterapistler eşliğinde sandalye egzersizleri de yaptırılıyor. Sporun yanı sıra dans, yoga, bilgisayar ve cep telefonu kullanma, psikolojik danışmanlık gibi hizmetler de veriliyor. Kadıköy’de ikamet eden 65 yaş üstü yurttaşların katılabildiği eğitimlere pandemi sürecinde yaklaşık 500 kişi katıldı. Online hizmetlerden yararlanmak isteyen 65 yaş üstü yurttaşlar 19 Mayıs Sosyal Yaşam Evi’nin 02163561114 ve Sahrayıcedit Sosyal Yaşam Evi’nin 02163634381 numaralı telefonlarını arayarak bilgi alabilirler. 

AÇIK HAVADA SPOR SAATLERİ

Kadıköy Belediyesi Spor Müdürlüğü ise yaklaşık bir senedir devam eden pandemi sürecinde en fazla kısıtlamaya maruz kalan ve bunalan 65 yaş üstü yurttaşların bir nebze olsun nefes alması, hareketli yaşama katılabilmesi için spor saatleri düzenliyor. Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri 10.00-11.00 saatleri arasında Kadıköy’ün 6 farklı noktasında spor hocaları eşliğinde spor yapıyor. Bostancı Spor Sahil Tesisleri, Kalamış parkı, Yoğurtçu Parkı, Koşuyolu Parkı, Özgürlük Parkı ve Kruton Curi Parkında spor seansları düzenleniyor. 

Galeri
📆 17 Mart 2021 Çarşamba 16:18   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 28 20 3 5 62 29 +33 63 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 29 19 4 6 58 23 +35 61 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 29 18 4 7 53 30 +23 58 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 29 15 7 7 35 29 +6 52 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 29 14 7 8 48 28 +20 49
6 Hatayspor 29 13 7 9 48 36 +12 46
7 Gaziantep 29 12 10 7 42 32 +10 46
8 Fatih Karagümrük 29 11 8 10 43 38 +5 41
9 Göztepe 29 10 9 10 40 36 +4 39
10 Sivasspor 28 8 13 7 32 32 0 37
11 Antalyaspor 29 7 15 7 26 35 -9 36
12 Konyaspor 28 8 9 11 34 35 -1 33
13 Yeni Malatyaspor 28 7 10 11 35 39 -4 31
14 Çaykur Rizespor 28 7 10 11 32 44 -12 31
15 Kasımpaşa 29 8 7 14 32 45 -13 31
16 Kayserispor 28 8 7 13 22 35 -13 31
17 MKE Ankaragücü 28 8 5 15 34 45 -11 29
18 Başakşehir 29 7 8 14 32 48 -16 29 2021-22 1.Lig
19 BB Erzurumspor 29 6 9 14 27 46 -19 27
20 Denizlispor 28 6 6 16 26 50 -24 24
21 Gençlerbirliği 28 6 6 16 24 50 -26 24

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