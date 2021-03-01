‘KURULUŞ OSMAN’ YOUTUBE’DA ABONE REKORU KIRDI

Heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘Kuruluş Osman’, reytinglerdeki başarısını sosyal medyada da sürdürüyor. ‘Kuruluş Osman’ın Youtube kanalı, 50’nci bölüm öncesinde üç milyon aboneye ulaşmayı başardı.

İZLEME SAYISI 1 MİLYARIN ÜZERİNDE

‘Kuruluş Osman’ üç milyon abone sayısına en kısa sürede erişen dizi kanalı oldu. Youtube’daki resmi kanalında 1 milyarın üzerinde izlenme sayısına sahip olan dizi, platformun en çok ilgi gören içerikleri arasında başı çekiyor. ‘Kuruluş Osman’ fragmanları ve videoları ile her hafta Youtube Türkiye’nin trend listelerinde yer alıyor.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.