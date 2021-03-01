MENÜ ☰
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Ekonomi, Genel, Gezi-Alışveriş, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » İNDER: Dipten Çıkış Başladı
İNDER: Dipten Çıkış Başladı


Pandemi nedeniyle son yılların en düşük seviyelerine gerileyen konut satışları, alınan ekonomik tedbirle bağlı olarak toparlanmaya başladı. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 gerileyen Şubat 2021 dönemindeki konut satışları, 2021 Ocak ayına göre yüzde 15 artış gösterdi. Bu toparlanma hareketi 1. El konut satışlarında yüzde 11 olarak gerçekleşirken, 2. El konut satışlarındaki toparlanma yüzde 16,9 seviyesine ulaştı. Buna göre Şubat 2021 döneminde 1 el satışları 24 bin 737, 2. El satışları 56 bin 485 adet olarak kayda geçti.

Merkez Bankası’nın faiz oranlarındaki istikrarı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın küçük çaplı kentsel dönem projelerine sağladığı KDV ve faiz desteği, ipotekli konut satışlarında etkili oldu. Geçen yıla göre yüzde 66,5 azalarak 14 bin 669 olarak gerçekleşen ipotekli konut satış miktarı, Ocak 2021 dönemine göre yüzde 36 artış gösterdi.

Şubat 2021 döneminde yabancılara gerçekleştirilen satışlar da Ocak 2021 dönemine göre yüzde 10,8 artarak 2 bin 964 adet olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında düzeltme hareketinin hafta sonu kısıtlamalarının tek güne indirilmesiyle birlikte bir miktar daha artarak devam etmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan pandemiden çıkışa yönelik yeni ekonomik tedbir ve teşviklerin tabana yayılmasıyla birlikte sektördeki satışların kademe kademe artacağını umut ediyoruz.

📆 15 Mart 2021 Pazartesi 21:29   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 28 20 3 5 62 29 +33 63 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 29 19 4 6 58 23 +35 61 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 29 18 4 7 53 30 +23 58 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 29 15 7 7 35 29 +6 52 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 29 14 7 8 48 28 +20 49
6 Hatayspor 29 13 7 9 48 36 +12 46
7 Gaziantep 29 12 10 7 42 32 +10 46
8 Fatih Karagümrük 29 11 8 10 43 38 +5 41
9 Göztepe 29 10 9 10 40 36 +4 39
10 Sivasspor 28 8 13 7 32 32 0 37
11 Antalyaspor 29 7 15 7 26 35 -9 36
12 Konyaspor 28 8 9 11 34 35 -1 33
13 Yeni Malatyaspor 28 7 10 11 35 39 -4 31
14 Çaykur Rizespor 28 7 10 11 32 44 -12 31
15 Kasımpaşa 29 8 7 14 32 45 -13 31
16 Kayserispor 28 8 7 13 22 35 -13 31
17 MKE Ankaragücü 28 8 5 15 34 45 -11 29
18 Başakşehir 29 7 8 14 32 48 -16 29 2021-22 1.Lig
19 BB Erzurumspor 29 6 9 14 27 46 -19 27
20 Denizlispor 28 6 6 16 26 50 -24 24
21 Gençlerbirliği 28 6 6 16 24 50 -26 24

BAĞLANTILAR