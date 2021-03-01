İNDER: Dipten Çıkış Başladı

Pandemi nedeniyle son yılların en düşük seviyelerine gerileyen konut satışları, alınan ekonomik tedbirle bağlı olarak toparlanmaya başladı. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 gerileyen Şubat 2021 dönemindeki konut satışları, 2021 Ocak ayına göre yüzde 15 artış gösterdi. Bu toparlanma hareketi 1. El konut satışlarında yüzde 11 olarak gerçekleşirken, 2. El konut satışlarındaki toparlanma yüzde 16,9 seviyesine ulaştı. Buna göre Şubat 2021 döneminde 1 el satışları 24 bin 737, 2. El satışları 56 bin 485 adet olarak kayda geçti.

Merkez Bankası’nın faiz oranlarındaki istikrarı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın küçük çaplı kentsel dönem projelerine sağladığı KDV ve faiz desteği, ipotekli konut satışlarında etkili oldu. Geçen yıla göre yüzde 66,5 azalarak 14 bin 669 olarak gerçekleşen ipotekli konut satış miktarı, Ocak 2021 dönemine göre yüzde 36 artış gösterdi.

Şubat 2021 döneminde yabancılara gerçekleştirilen satışlar da Ocak 2021 dönemine göre yüzde 10,8 artarak 2 bin 964 adet olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında düzeltme hareketinin hafta sonu kısıtlamalarının tek güne indirilmesiyle birlikte bir miktar daha artarak devam etmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan pandemiden çıkışa yönelik yeni ekonomik tedbir ve teşviklerin tabana yayılmasıyla birlikte sektördeki satışların kademe kademe artacağını umut ediyoruz.