Giz’li Atölye Kolektifi ‘Temas’ adlı sergi düzenliyor

Giz’li Atölye Kolektifi ‘Umutla ve sanatla, dayanışmaya ve iyileşmeye’ sloganı ile ‘Temas’ adlı çevrimiçi bağış sergisini düzenliyor

Proje geliştirmek için çalışan profesyonel sanatçılar, zamanını sanatla değerlendirmek isteyen yetişkinler ve sanata hevesli çocuklar için kapılarını açan kolektif üretim alanı Giz’li Atölye, 14 Mart 2021 tarihinde ‘Temas’ adlı çevrimiçi bağış sergisine ev sahipliği yapacak. Sergiden elde edilen gelir, dayanışmanın iyileştirici gücüne vurgu yapmak amacıyla KAHEV (Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı) ve Derin Yoksulluk Ağı’na bağışlanacak.

2004 yılından bu yana Kadıköy Caferağa Mahallesinde faaliyet gösteren Giz’li Atölye, birbirimize temas etmekten kaçındığımız bu pandemi döneminde, sanat eserleri aracılığıyla temas ağı geliştirmek için çevrimiçi bir sergi projesi başlatıyor. “Temas Sergi” başlıklı proje dayanışmanın iyileştirici gücüne vurgu yaparak, katılımcıların işlerini bağışlaması ve işlerin yine bağış karrşılığında satışa sunulması şeklinde gerçekleşecek. Karantina, yalnızlık, tecrit, el, dokunmak, görünürlük, emek, temas, temassızlık ve dayanışma kavramları altında buluşan projeye açık çağrı yoluyla katılacak olan katılımcıların işleri, projeye özel olarak düzenlenen web sitesinde 14 Mart-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında sergilenecek. Serginin çıkış noktası, toplum sağlığı için büyük risk altında hizmet eden sağlıkçıların bu süreç dahilinde yaşadığı zorluklar, kayıplar ve tükenmişlik hissine karşı verdikleri mücadele.

İşlerin çevrimiçi sergilenmesi ile zamansız ve sınırsız bir etkileşime imkan yaratmayı hedefleyen proje, açık çağrı yoluyla başka katılımcılara da yer vererek temas ağını çeşitlendirmeyi ve zenginleştirmeyi hedefliyor. 14 Mart 2021’de başlayacak çevrimiçi serginin ilk ayağı Giz’li Atölye Kolektifi üyeleri ve Kolektifin davetlilerini içeriyor. Serginin ikinci ayağı ise sergi web sitesinde yapılacak açık çağrıya yanıt veren katılımcıların işleriyle 15 Nisan 2021’de büyüyerek devam edecek.

Katılım ve projeye dair detaylı bilgi için serginin web sitesi www.temassergi.com’dan bilgi alınabilir.

Giz’li Atölye Kolektifi Hakkında:

2004 yılından bu yana Kadıköy Caferağa Mahallesinde faaliyet gösteren Giz’li Atölye, Gizem Gürsel ve Sedef Kermen iş birliği ile kuruldu. İki sanatçı bu çatı altında kendi üretimlerine odaklanırken bir yandan da sanatın her yönüyle herkese dokunmayı hedeflediler. Atölyenin kapıları; projelerini gerçekleştirmek için çalışan profesyonel sanatçılardan, sanatın sağaltıcı yönüne tutunanlara, iş sonrasını sanatla değerlendirmek isteyen yetişkinlerden, sanata hevesli çocuklara kadar herkese açık oldu. Yakın zamanda farklı disiplinleri de bünyesine katarak kolektif bir üretim alanına dönüşen Giz’li Atölye, sanat pratikleri içerisine dayanışmayı, fikir çeşitliliğini ve demokratik bir zemin üzerinden işleyen iletişim deneyimlerini de katarak yaratıcı faaliyetlerini sürdürüyor.

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