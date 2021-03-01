Exproof Tartım İndikatörleri Ne İşe Yarar?

Exproof tartım indikatörleri PWI serisinin modelidir. Bu model alev sızdırmaz ve darbelere karşı korunan yapısı ile gaz, petrol ürünlerinin bulunduğu ortamlarda kullanılmaktadır.

Elektronik tartı aletlerinde indikatör olarak kullanılabilen exproof, zengin endüstriyel giriş ve çıkış seçenekleri ile dikkat çekmektedir. Cihaz otomatik tartım uygulamalarında, tank tartımında, boşaltma, doldurma sistemlerinde kullanılabilmektedir. Aynı zamanda PLC ve PC gibi diğer cihazlarla haberleştirilerek farklı çözümler üretmektedir.

Exproof Tartım İndikatörlerinin Özellikleri

6 Dijital kırmız gösterge (LED ağırlıklı)

Tüm ölçme aralığında sıfırlama

Exproof alüminyum döküm kutu

Kutu dışıyla manyetik izole edilmiş tuş takımı

Yük hücresini besleme

Sıfırlama, dara, ayarlama ve fonksiyon tuşları

Çıkış gerilimini gösterme

Ayarlanabilir endüstri standardı

Yük hücresi çıkışına uygun kazanç ayarı

Çoklu dil desteği

USD ile yazılım güncellemesi

USB raporlama

10 Yük hücresine kadar bağlantı

İndeksli menü sistemi

Opsiyonlar:

Binary çıkış kartı (1+19 bit)

Profibus Haberleşme

DevineNet Haberleşme Kartı

Modbus TCP Haberleşme Kartı

EtherNet/IP Haberleşme Kartı

Profinet IO Haberleşme Kartı

Exproof Tartım İndikatörlerinin Teknik Özellikleri Nelerdir?

Exproof tartım indikatörleri 6 – 100 Hz okuma sıklığına sahiptir. Aynı zamanda besleyebileceği yük hücresi sayısı toplamda 8 adettir. Beslenme voltajı ise 10 V DC`dir.

Tartım indikatörü -10 ile +40 derece aralığında çalışabilir. Depolama sıcaklık aralığı ise -20 ila +70 derecedir.

Bu cihaz manyetik yalıtımlı tuşlara sahiptir. Mıknatıs kullanımlıdır ve 6 tuştan oluşmaktadır. Fonksiyon göstergesi ise Kg, durgun yük ve gerçek LED şeklindedir.

Toplamda 11.5 kg ağırlığa sahip olan indikatör, Alüminyum malzemesinden üretilmektedir. Ayrıca IP65 korumaya sahiptir.

Ebatlarına gelecek olursak paket ağırlığı 12 kg`dır ve 32x35x17.5 cm`dir. Cihazda seri haberleşme çıkışı da mevcuttur. Bunun yanı sıra Binary çıkış, harici gösterge çıkışı, dijital giriş/çıkış ve analog çıkış bulunmaktadır.

Exproof Tartım İndikatörlerinin Kullanım Alanları

Exproof tartım indikatörleri 4 farklı kullanım alanına sahiptir. Kullanım alanlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Taşıt Kantarları (Çelik Platformlu Ağır Hizmet Tipi Taşıt Kantarı)

Tank Tartı Sistemleri

Explosion Proof

Taşıt Kantarları (Çelik Platformlu Çukursuz Kantar)

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