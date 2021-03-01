Exproof Tartım İndikatörleri Ne İşe Yarar?

Exproof tartım indikatörleri PWI serisinin modelidir. Bu model alev sızdırmaz ve darbelere karşı korunan yapısı ile gaz, petrol ürünlerinin bulunduğu ortamlarda kullanılmaktadır.
Elektronik tartı aletlerinde indikatör olarak kullanılabilen exproof, zengin endüstriyel giriş ve çıkış seçenekleri ile dikkat çekmektedir. Cihaz otomatik tartım uygulamalarında, tank tartımında, boşaltma, doldurma sistemlerinde kullanılabilmektedir. Aynı zamanda PLC ve PC gibi diğer cihazlarla haberleştirilerek farklı çözümler üretmektedir.
Opsiyonlar:
Exproof tartım indikatörleri 6 – 100 Hz okuma sıklığına sahiptir. Aynı zamanda besleyebileceği yük hücresi sayısı toplamda 8 adettir. Beslenme voltajı ise 10 V DC`dir.
Tartım indikatörü -10 ile +40 derece aralığında çalışabilir. Depolama sıcaklık aralığı ise -20 ila +70 derecedir.
Bu cihaz manyetik yalıtımlı tuşlara sahiptir. Mıknatıs kullanımlıdır ve 6 tuştan oluşmaktadır. Fonksiyon göstergesi ise Kg, durgun yük ve gerçek LED şeklindedir.
Toplamda 11.5 kg ağırlığa sahip olan indikatör, Alüminyum malzemesinden üretilmektedir. Ayrıca IP65 korumaya sahiptir.
Ebatlarına gelecek olursak paket ağırlığı 12 kg`dır ve 32x35x17.5 cm`dir. Cihazda seri haberleşme çıkışı da mevcuttur. Bunun yanı sıra Binary çıkış, harici gösterge çıkışı, dijital giriş/çıkış ve analog çıkış bulunmaktadır.
Exproof tartım indikatörleri 4 farklı kullanım alanına sahiptir. Kullanım alanlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
Exproof tartım indikatörleri hakkında bilgi almak ve ürünleri incelemek için Baykon sitesini ziyaret ediniz.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Beşiktaş
|27
|19
|3
|5
|59
|27
|+32
|60
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Galatasaray
|28
|18
|4
|6
|55
|23
|+32
|58
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Fenerbahçe
|28
|18
|4
|6
|52
|28
|+24
|58
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Trabzonspor
|28
|15
|6
|7
|35
|29
|+6
|51
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|28
|13
|7
|8
|44
|28
|+16
|46
|6
|Hatayspor
|28
|13
|7
|8
|48
|35
|+13
|46
|7
|Gaziantep
|28
|11
|10
|7
|40
|32
|+8
|43
|8
|Fatih Karagümrük
|28
|11
|8
|9
|43
|37
|+6
|41
|9
|Göztepe
|28
|10
|9
|9
|40
|33
|+7
|39
|10
|Antalyaspor
|28
|7
|15
|6
|26
|31
|-5
|36
|11
|Sivasspor
|27
|7
|13
|7
|31
|32
|-1
|34
|12
|Konyaspor
|27
|8
|8
|11
|33
|34
|-1
|32
|13
|Yeni Malatyaspor
|28
|7
|10
|11
|35
|39
|-4
|31
|14
|Kayserispor
|27
|8
|7
|12
|22
|32
|-10
|31
|15
|Kasımpaşa
|28
|8
|6
|14
|31
|44
|-13
|30
|16
|Başakşehir
|28
|7
|8
|13
|30
|45
|-15
|29
|17
|Çaykur Rizespor
|27
|6
|10
|11
|31
|44
|-13
|28
|18
|MKE Ankaragücü
|27
|7
|5
|15
|31
|45
|-14
|26
|2021-22 1.Lig
|19
|BB Erzurumspor
|28
|6
|8
|14
|27
|46
|-19
|26
|20
|Denizlispor
|27
|6
|6
|15
|26
|48
|-22
|24
|21
|Gençlerbirliği
|27
|5
|6
|16
|22
|49
|-27
|21
Bir cevap yazın