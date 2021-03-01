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Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş, Teknoloji » Exproof Tartım İndikatörleri Ne İşe Yarar?
Exproof Tartım İndikatörleri Ne İşe Yarar?


Exproof tartım indikatörleri PWI serisinin modelidir. Bu model alev sızdırmaz ve darbelere karşı korunan yapısı ile gaz, petrol ürünlerinin bulunduğu ortamlarda kullanılmaktadır.

Elektronik tartı aletlerinde indikatör olarak kullanılabilen exproof, zengin endüstriyel giriş ve çıkış seçenekleri ile dikkat çekmektedir. Cihaz otomatik tartım uygulamalarında, tank tartımında, boşaltma, doldurma sistemlerinde kullanılabilmektedir. Aynı zamanda PLC ve PC gibi diğer cihazlarla haberleştirilerek farklı çözümler üretmektedir.

Exproof Tartım İndikatörlerinin Özellikleri

  • 6 Dijital kırmız gösterge (LED ağırlıklı)
  • Tüm ölçme aralığında sıfırlama
  • Exproof alüminyum döküm kutu
  • Kutu dışıyla manyetik izole edilmiş tuş takımı
  • Yük hücresini besleme
  • Sıfırlama, dara, ayarlama ve fonksiyon tuşları
  • Çıkış gerilimini gösterme
  • Ayarlanabilir endüstri standardı
  • Yük hücresi çıkışına uygun kazanç ayarı
  • Çoklu dil desteği
  • USD ile yazılım güncellemesi
  • USB raporlama
  • 10 Yük hücresine kadar bağlantı
  • İndeksli menü sistemi

Opsiyonlar:

  • Binary çıkış kartı (1+19 bit)
  • Profibus Haberleşme
  • DevineNet Haberleşme Kartı
  • Modbus TCP Haberleşme Kartı
  • EtherNet/IP Haberleşme Kartı
  • Profinet IO Haberleşme Kartı

Exproof Tartım İndikatörlerinin Teknik Özellikleri Nelerdir?

Exproof tartım indikatörleri 6 – 100 Hz okuma sıklığına sahiptir. Aynı zamanda besleyebileceği yük hücresi sayısı toplamda 8 adettir. Beslenme voltajı ise 10 V DC`dir.

Tartım indikatörü -10 ile +40 derece aralığında çalışabilir. Depolama sıcaklık aralığı ise -20 ila +70 derecedir.

Bu cihaz manyetik yalıtımlı tuşlara sahiptir. Mıknatıs kullanımlıdır ve 6 tuştan oluşmaktadır. Fonksiyon göstergesi ise Kg, durgun yük ve gerçek LED şeklindedir.

Toplamda 11.5 kg ağırlığa sahip olan indikatör, Alüminyum malzemesinden üretilmektedir. Ayrıca IP65 korumaya sahiptir.

Ebatlarına gelecek olursak paket ağırlığı 12 kg`dır ve 32x35x17.5 cm`dir. Cihazda seri haberleşme çıkışı da mevcuttur. Bunun yanı sıra Binary çıkış, harici gösterge çıkışı, dijital giriş/çıkış ve analog çıkış bulunmaktadır.

Exproof Tartım İndikatörlerinin Kullanım Alanları

Exproof tartım indikatörleri 4 farklı kullanım alanına sahiptir. Kullanım alanlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  • Taşıt Kantarları (Çelik Platformlu Ağır Hizmet Tipi Taşıt Kantarı)
  • Tank Tartı Sistemleri
  • Explosion Proof
  • Taşıt Kantarları (Çelik Platformlu Çukursuz Kantar)

Exproof tartım indikatörleri hakkında bilgi almak ve ürünleri incelemek için Baykon sitesini ziyaret ediniz.

📆 11 Mart 2021 Perşembe 22:02   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 27 19 3 5 59 27 +32 60 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 28 18 4 6 55 23 +32 58 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 28 18 4 6 52 28 +24 58 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 28 15 6 7 35 29 +6 51 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 28 13 7 8 44 28 +16 46
6 Hatayspor 28 13 7 8 48 35 +13 46
7 Gaziantep 28 11 10 7 40 32 +8 43
8 Fatih Karagümrük 28 11 8 9 43 37 +6 41
9 Göztepe 28 10 9 9 40 33 +7 39
10 Antalyaspor 28 7 15 6 26 31 -5 36
11 Sivasspor 27 7 13 7 31 32 -1 34
12 Konyaspor 27 8 8 11 33 34 -1 32
13 Yeni Malatyaspor 28 7 10 11 35 39 -4 31
14 Kayserispor 27 8 7 12 22 32 -10 31
15 Kasımpaşa 28 8 6 14 31 44 -13 30
16 Başakşehir 28 7 8 13 30 45 -15 29
17 Çaykur Rizespor 27 6 10 11 31 44 -13 28
18 MKE Ankaragücü 27 7 5 15 31 45 -14 26 2021-22 1.Lig
19 BB Erzurumspor 28 6 8 14 27 46 -19 26
20 Denizlispor 27 6 6 15 26 48 -22 24
21 Gençlerbirliği 27 5 6 16 22 49 -27 21

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