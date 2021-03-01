Kadıköy Benim Platformu Başkanı Faruk Özbek, Pandemi döneminde hal esnafına teşekkür ediyorum

Kadıköy Benim Platformu kurulduğundan beri Kadıköy halkının ve esnafının sesi olmaya devam ediyor.

Bölgede bulunan hal esnafıyla yapılan toplantı öncesinde iş yerlerinde ziyaret edilen esnaflarla istişarelerimizi yapan Kadıköy Benim Platformu Başkanı Faruk Özbek, yaşanan pandemi döneminde yaşananları esnaf adına dile getirdi.

Özbek, “Öncelikle yaş sebze meyve tedarik zincirinin en önemli halkası olan hal esnafına halkım adına teşekkür ediyorum. Çünkü yaklaşık bir yıldır devam eden ve tüm dünyayı kasıp kavuran covid-19 salgını sürecinde hiç kapanmadan 7/24 özveriyle çalışıp aksatmadan ürünlerin tüketiciye ulaşımında büyük bir görev ifa etmişlerdir.

Bu akşam yapmış olduğumuz istişarelerde, hal esnafımız özellikle kamuoyunda yaş meyve ve sebze fiyatlarının değerlendirilmesinde yanlış anlaşılmalar olduğunu,

Bazı ürünlerde hızla yükselen fiyatların müsebbibi olarak hal esnafının gösterildiği ve bu konuda bir takım algılar yapıldığını belirtmişlerdir.

Bir domatesin, sivri biberin, salatalığın, soğanın, patatesin fiyatlanmasında; tarladan, yani üretimden başlayan bir süreç olduğunu

Özellikle çiftçilerimizin finansal olarak sorunlar yaşadığı için üretmeden peşin olarak tüccarlara ve aracılara ürünleri pazarladığından dolayı ucuza malını vermiş oluyor.

Dolayısıyla ilk düğme yanlış düğmelenmiş oluyor. Sonrasında bu ürünlerin paketlenmesi, işlenmesi, burada oluşan işçilikler, yol masrafları, yakıt masrafları vs. Birçok kalem masrafın devreye girmesiyle haldeki tezgâha gelene kadar ürünler belirli bir fiyatı bulmuş oluyor.

İçinde bulunduğumuz halde 195 dükkân vardır ve burası adeta bir borsadır. Bütün hal esnafı ürünlerini sergilemekte ve maliyetlerinin üstüne komisyonlarını ekleyerek pazarcı, manav, bakkal, market vs. Satıcılara sunmaktadır.

Burada fahiş bir fiyat uygulaması zaten yapamaz çünkü ürünlerin en fazla üç günlük raf ömrü vardır.

En kısa zamanda ürünlerini satmak zorundadır.

En uygun fiyatla en kaliteli malı satan esnaf da en çok ciroyu yapacaktır.

Unutulmasın ki, hal; yaş meyve ve sebze satış konusunda bir sübap vazifesi görmektedir.

Aksi takdirde herkesin münferit olarak ürünleri tedarik edip satması çok daha farklı fiyatları ortaya çıkartacaktır.

Bir diğer konu, yaşanan mekânsal sorunlardır.

İçinde bulunduğumuz bu hal aslında uzunca bir zamandır projesi de başlayan tuzla da ki yeni hal binasına taşınması söz konusudur.

Ancak çeşitli sebeplerden dolayı gerçekleşemeyen bu taşınma hal esnafını çok zor durumda bırakmaktadır.

Çok büyük bir sirkülasyonun olduğu bu mekan çok küçük ve sosyal tesis noktasında yetersiz olup bir an önce daha modern ve yeni bir tesiste hizmet verilmesinin elzem olduğu anlaşılmıştır.

Esnafın yaşadığı bu zorlukların yanı sıra çevresel faktörlerde artık alarm vermektedir.

Şehrin tam merkezinde bulunan hal binasına mal getiren kamyonların, tırların ve mal almaya gelen kamyonetlerin yol açtığı trafikle birlikte tabi ki çevre temizliği konusunda da sorunlar ciddi boyutlara ulaşmıştır.

Bu akşam yaptığımız istişarelerde, farklı konularda da esnaflarımızın istek, dilek ve temennileri olduğunu ve tüm bu yaptığımız etkinliğin ana başlıklarının, sorunlarının ve çözümlerinin bir arada olduğu bir rapor hazırlayıp kamuoyuna, ilgili bakanlıklarımıza ve cumhurbaşkanımıza ileteceğimizi belirtmek isterim.

Son olarak; esnafımız yaşanan covid-19 sürecinde ki zorluklar ve mesleki olarak yaşadıkları zorluklar ne olursa olsun özveriyle çalışmaya devam ediyorlar.

Sağduyuyla ve ahilik geleneğiyle gelen hasletleriyle sadece mal alıp satan bir aracı değil bu milletin bir evladı olarak her zaman ülkesinin, milletinin, devletinin yanında yer almışlardır.

Bu zor günlerin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde aşılacağına inancımız tamdır” dedi.