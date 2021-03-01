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Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Belediye, Etkinlikler, Genel, Kültür-Sanat, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » KADIKÖY PANDEMİ ORKESTRASI İBRAHİM YAZICI VE GÜLSİN ONAY’LA SAHNE ALDI
KADIKÖY PANDEMİ ORKESTRASI İBRAHİM YAZICI VE GÜLSİN ONAY’LA SAHNE ALDI


Pandemi sürecinde geliri olmayan orkestra sanatçılarına destek olmak amacıyla kurulan Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası, Süreyya Operası’nda şef İbrahim Yazıcı ve piyanist Gülsin Onay’la sahne aldı.

Kadıköy Belediyesi tarafından pandemi sürecinde hiçbir sabit geliri olmayan ve ekonomik olarak zor bir süreçten geçen müzisyenlere destek olmak amacıyla kurulan Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası’nın dördüncü konserinde orkestrayı şef İbrahim Yazıcı yönetti.

Her konserde farklı orkestra sanatçılarının yer aldığı, solist ve şeflerin ise gönüllü olarak sahne aldığı Pandemi Orkestrasının bu seferki konuğu piyanist Gülsin Onay oldu. Sosyal mesafe kuralları salondaki izleyiciler kadar, sahnedeki müzisyenler için de geçerli idi. Sanatçılar eserleri maske ile icra ederken, nefesli çalgıların aralarına şeffaf separatörler yerleştirildi.

Konserde Chopin’in 2 No’lu Piyano Konçertosu ile Haydn’ın 92 No’lu Senfonisini icra etti. Konser, 19 Mart’ta Mobilet üzerinden de izlenebilir. Pandemi Orkestrası konserleri 29 Mart’ta beşinci konseri ile Hakan Şensoy ile Cihat Aşkın’ın; 13 Nisan’da da Murat Cem Orhan ve Poyraz Baltacıgil’in katılımlarıyla devam edecek.

📆 11 Mart 2021 Perşembe 15:15   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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