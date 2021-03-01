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İŞKUR desteğiyle Kadın Kaynak Ustaları Yetişecek


Türkiye ‘de ilk defa İŞKUR ve Gedik Eğitim Vakfı iş birliği ile gerçekleştirilecek olan “Kadın Kaynakçı Eğitimi” kursunun açılış töreni 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Pendik’te start aldı.

İlk etapta 16 kadın kursiyerin eğitim alacağı Mesleki Eğitim Kursunun açılışı, Pendik Kaymakamı Dr. Hülya KAYA, Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Vahap DOĞAN, Gedik Yönetim Kurulu Başkanı Hülya GEDİK, Gedik Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Nihat AKKUŞ  ve Pendik İŞKUR Müdürleri Serap DİLAVER ve Aziz DOĞAN’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günüyle eşzamanlı olarak gerçekleşen kaynakçılık kursu açılış konuşmasında meslek ile cinsiyet arasında doğrudan bir bağlantı olmadığı başarının cinsiyetle değil beceri, çaba ve motivasyonla ilgili olduğu vurgulandı. Kadınlar  gününde kadının her meslek gurubunda ve tüm kariyer basamaklarında olduğu ve olabileceğine dikkat çekildi.

Kadınların hayatın tüm alanlarında eşit bir şekilde var olabilecekleri bir dünya umuduyla yeni başlayan kursiyerlere, Pendik İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürleri Serap DİLAVER ve Aziz DOĞAN hayırlı olsun dileklerini bildirdi.

Özel Politika kapsamında açılan Mesleki Eğitim Kursunda 16 kadın kursiyer, Kadın Kaynakçı eğitimi alacak.

📆 09 Mart 2021 Salı 16:44   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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