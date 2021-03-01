TÜKODER, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü bir kutlama günü değil, bir anma bir mücadele günüdür. Neden mi?

TÜKODER ( Tüketiciyi Koruma Derneği ) Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama da;
“8 Mart1857’ de Amerika’da Kadın Tekstil işçileri “ Eşit İşe Eşit Ücret “ talebiyle başlattıkları grevde fabrikada çıkan yangında yanarak öldüler. Onun içindir ki 8 Mart bir kutlama günü değil, Kadına yönelik her türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı çıkma günüdür.
Türkiye’de nüfusun 41 milyon 433 bin 861’i kadın. Neredeyse kadın-erkek nüfusu eşit hale gelmiş bulunuyor. Ancak;
Türkiye ;
kalitesinin en yüksek olduğu 167 ülke arasında 114. Sırada,
Bu sayılar bize ülkemizde kadınların her alanda erkeklerle eşit olmadıklarını, kadın-erkek eşitliğini sağlayacak politikaların oluşturulmadığını, kadının ekonomik-sosyal ve kültürel olarak yükseltilmesi için düzenlemeler yapılmadığını, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin topluma öğretilmediğini ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi konusunda kesin çözümler üretilmediğini ortaya koymaktadır.
Nüfusun yarısını oluşturan kadınların siyasette eşit sayıda temsil edilmemesi, her şeyden önce bir demokrasi meselesidir.
Kadına Yönelik Şiddet İnsan Hakları İhlalidir ve son 10 yılda Kadına yönelik şiddet % 1400 oranında ARTMIŞTIR.
EVET ! SÖZÜN BİTTİĞİ YERDE OLMAK BUDUR.
Dünya Kadınlar Günü’nde Demokrasi ve özgürlük mücadelesinde hayatını kaybeden ve kadın cinayetlerinde katledilen tüm kadınlarımızı saygıyla anıyor ve ;
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sağlanana kadar,
Şiddetten arındırılmış bir toplum yaratana kadar,
Çalışanlarımızın emeğinin karşılığını alana kadar,
Hak ihlalleri bitene kadar
Ekonomide, eğitimde, iş hayatında ve siyasette erkeklerle eşit hale gelene kadar,
MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ,
NE YAPARSANIZ YAPIN
BiZİ DURDURAMAYACAK VE
BİZİ TÜKETEMEYECEKSİNİZ diyoruz !!
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Beşiktaş
|27
|19
|3
|5
|59
|27
|+32
|60
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Galatasaray
|27
|18
|3
|6
|53
|21
|+32
|57
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Fenerbahçe
|27
|17
|4
|6
|49
|28
|+21
|55
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Trabzonspor
|27
|15
|6
|6
|34
|26
|+8
|51
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Hatayspor
|27
|13
|7
|7
|47
|32
|+15
|46
|6
|Alanyaspor
|27
|12
|7
|8
|41
|27
|+14
|43
|7
|Gaziantep
|28
|11
|10
|7
|40
|32
|+8
|43
|8
|Fatih Karagümrük
|27
|11
|8
|8
|43
|36
|+7
|41
|9
|Göztepe
|27
|9
|9
|9
|37
|32
|+5
|36
|10
|Antalyaspor
|27
|7
|14
|6
|25
|30
|-5
|35
|11
|Sivasspor
|26
|7
|12
|7
|29
|30
|-1
|33
|12
|Konyaspor
|26
|8
|8
|10
|33
|31
|+2
|32
|13
|Yeni Malatyaspor
|28
|7
|10
|11
|35
|39
|-4
|31
|14
|Kasımpaşa
|27
|8
|5
|14
|30
|43
|-13
|29
|15
|Kayserispor
|26
|7
|7
|12
|19
|31
|-12
|28
|16
|Çaykur Rizespor
|27
|6
|10
|11
|31
|44
|-13
|28
|17
|Başakşehir
|27
|6
|8
|13
|29
|45
|-16
|26
|18
|BB Erzurumspor
|27
|6
|8
|13
|26
|43
|-17
|26
|2021-22 1.Lig
|19
|Denizlispor
|27
|6
|6
|15
|26
|48
|-22
|24
|20
|MKE Ankaragücü
|26
|6
|5
|15
|30
|45
|-15
|23
|21
|Gençlerbirliği
|26
|5
|6
|15
|22
|48
|-26
|21
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