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Kadıköy Gazetesi » Eğitim, Genel, Kadın, Kültür-Sanat, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » “21 Kadın 21 Öykü” Kadınların Sesi Oldu
“21 Kadın 21 Öykü” Kadınların Sesi Oldu


Aralarında Kadıköy’lü yazarların da bulunduğu 21 kadın yazar, kadın temasını işleyen öyküleriyle “21 Kadın 21 Öykü” başlıklı kitapta buluştu. Artshop Yayıncılık tarafından basıma hazırlanan kitap, 8 Mart 2021 Dünya Kadınlar Günü’nden itibaren raflarda olacak. Edebiyat alanında bir ilk olan bu çalışmada, kadınların gerçekçi öykülerinin yanı sıra, 21 ressamın çizimleri yer alıyor.

Kitapta, öyküleriyle yer alan yazarlar şöyle:

Aybüke Çolakoğlu, Ayser Özbulut, Belgin Bıyıkoğlu, Berrin Yelkenbiçer, Birsen Yurtdaş, Dilek İşcen Akışık, Elif Yalçın, Esra Sungun, Ferah Aladağ, Feride Cihan Göktan, Funda Ergenekon, Gülşah Babayiğit, Hatice Dökmen, Kerime Ural Cengiz, Meral Kurulay, Meyrem Karadeniz, Mezbure Keleş, Neslihan Eruslu, Nesrin Aslan, Raziye Demiralay, Zeynep Kasap.

Projenin sahibi ve kitabın editörlüğü, Funda Ergenekon’a ait. Kitaptan elde edecekleri geliri bir kadın derneğine bağışlayacaklarını belirten  Ergenekon, “Okurlar, her öyküde kadınların sessiz çığlıklarını duyacak. Öyküleri anlatan her  çizimde, kadınların sesiz bakışlarını görecek. Proje önümüzdeki yıl, “22 Kadın ve 22 Öykü” ile devam edecek” şeklinde konuştu.

Dünya üzerinde, hayatın her evresinde kadın olmanın zorluğu yadsınamaz. Bir araya gelindiğinde daha güçlü olunabildiğini gösteren kadınların bu çalışması, 8 Mart’dan itibaren tüm kitapçılarda ve internet sitelerinde okurlarını bekliyor.

Galeri
📆 07 Mart 2021 Pazar 12:00   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Galatasaray 27 18 3 6 53 21 +32 57 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 27 17 4 6 49 28 +21 55 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 27 15 6 6 34 26 +8 51 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Hatayspor 27 13 7 7 47 32 +15 46
6 Alanyaspor 27 12 7 8 41 27 +14 43
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9 Göztepe 27 9 9 9 37 32 +5 36
10 Antalyaspor 27 7 14 6 25 30 -5 35
11 Sivasspor 26 7 12 7 29 30 -1 33
12 Konyaspor 26 8 8 10 33 31 +2 32
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16 Çaykur Rizespor 27 6 10 11 31 44 -13 28
17 Başakşehir 27 6 8 13 29 45 -16 26
18 BB Erzurumspor 27 6 8 13 26 43 -17 26 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 27 6 6 15 26 48 -22 24
20 MKE Ankaragücü 26 6 5 15 30 45 -15 23
21 Gençlerbirliği 26 5 6 15 22 48 -26 21

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