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‘KURULUŞ OSMAN’IN GENCE BEY’İ ZABİT SAMEDOV: “TÜRKİYE-AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİNİ ‘KURULUŞ OSMAN’DA GÖSTERDİK”


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Zabit Samedov Özel Röportajı – Kuruluş Osman

Yapımını Bozdağ Film’in gerçekleştirdiği, atv ekranındaki ikinci sezonda da reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘Kuruluş Osman’da Gence Bey karakterini canlandıran Zabit Samedov, Bozdağ Film Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. Kick boks dünyasının en popüler isimlerinden biri olan, dünya şampiyonu ve Avrupa şampiyonu unvanlarına sahip, katıldığı birçok turnuva ve şampiyonada Türk dünyasının göğsünü kabartan oyuncusu Samedov, ‘Kuruluş Osman’ın Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine yaptığı katkıyı vurguladı.

“BÖYLE BÜYÜK BİR PROJEDE OYNADIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

‘Kuruluş Osman’da Gence Bey karakterine hayat veren Zabit Samedov dizi ile ilgili düşüncelerini “Kuruluş Osman büyük bir proje, Osman Bey, Ertuğrul’un oğlu olarak devam ediyor. Osmanlı 600 yıl boyunca büyük toprakları tutmuş bir ülke olmuştur. Böyle büyük bir tarihi projede oynadığım için mutluyum” sözleriyle ifade etti.

BİZ TEK MİLLET, İKİ DEVLETİZ”

Gence adını taşıdığı için memnuniyetini dile getiren Samedov “Yapımcımız ve proje tasarımcımız Mehmet Bozdağ Bey sağ olsun bana bu ismi verdi. Gence Bey, Kafkasya, Karabağ bölgesinden gelmiş bir beydi. Şu anki Azerbaycan’da da Gence şehri var ve Azerbaycan tarihine baktığımızda o zamanlar Gence Hanlığı vardı. Ben ona bağlıyorum ve Mehmet Bozdağ Bey’e adım için çok teşekkür ediyorum. Azerbaycan’dan gelmiş biri olarak kendi adımı ve milletimi taşıyorum. Biz tek millet, iki devletiz ve bunu da ‘Kuruluş Osman’ dizisinde gösterdik” sözleriyle Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine vurgu yaptı.

“SİZ GERÇEK HAYATTA DA AYRILMIYORSUNUZ”

Samedov rol arkadaşlarıyla ne kadar yakın olduklarını esprili bir anısıyla özetledi: “Sette herkesle iyi anlaşıyorum. Burak Özçivit, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan hepsiyle çok samimiyiz. Set dışında da dostluğumuzu sürdürüyoruz. Bir gün ben, Burak Çelik ve Çağrı Şensoy parkta yürürken yanımıza bir adam yaklaştı ve ‘Siz gerçek hayatta da ayrılmıyorsunuz” dedi.

“KARİYERİME JEAN CLAUDE VAN DAMME GİBİ DEVAM EDECEĞİM”

Oyunculuk kariyeri hakkında da açıklamalarda bulunan Samedov “Benim karakterimde tekme, yumruk var da kılıç da olması fena olmadı. Artık jübile maçlarım yakınlaştı. Bir iki maç daha yapıp jübile yapacağım. Sporu bırakacağım, artık 37 yaşındayım. Kariyerime artık dizi ve sinema projeleriyle devam etmek istiyorum, tıpkı Jean Claude Van Damme gibi” dedi.

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📆 07 Mart 2021 Pazar 11:49   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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