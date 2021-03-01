İstanbul İş Güvenliği Firmaları

İstanbul iş güvenliği firmaları, İSG desteğinin önem kazandığı günümüz şartlarında şirketler tarafından aranılan bir hizmettir.





İş güvenliği, çalışan sağlığının korunması ve iş yerinde gerekli önlemlerin sağlanıyor olması için alınan tedbirler bütünüdür. Bu tedbirler daha verimli iş yerleri yaratılmasını sağlar. Aynı zamanda işçi sağlığını gözetir. Böylece hem personel konforlu bir şekilde işini sürdürür hem de iş verimi maksimum seviyeye ulaşır.



İstanbul, sektör çeşitliliği ve yoğun nüfusu nedeniyle meslek hastalığı ve iş kazalarının fazla görüldüğü bir şehirdir. Fakat kanunlar, işin tehlike sınıfına yönelik olarak İSG eğitimini zorunlu hale getirmiştir.



İşverene bu noktada fraklı sorunluluklar düşmektedir. İşyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım – acil tedavi ihtiyaçları için işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı görevlendirmesi gibi sorumlulukları bulunmaktadır.



İstanbul İş Güvenliği Firması ve İSG Eğitimleri



İstanbul iş güvenliği firması için şirketinize özel çözümler sunacak profesyonel bir marka ile çalışmak en doğru karar olacaktır. İSG eğitimleri ile hem personelleriniz işinin tüm gerekliliklerini öğrenecek, hem de işveren olarak sizler kendi sorumluluklarınızı yerine getireceksiniz. Böylece daha sağlıklı bir iş ortamı yaratabilirsiniz.





Temel İş Güvenliği Eğitimi Yönetmeliği



Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında yer alan işyerleri içerisinde personelin sağlık ve güvenlik riskleri eğitimin alındığına dair belge olmadan çalıştırılması yasaktır.





İşveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı personellerine gerekli eğitimin verilmesini sağlaması gerekir.





Mesleki eğitim alma zorunluluğu gerektiren tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan işlerde eğitim almayan kişiler çalıştırılamaz.





İş kazası geçirmiş ya da meslek hastalığına yakalanmış çalışanlar işe başlamadan önce, söz konusu kazanın ya da meslek hastalığının nedenleri ve korunma yolları konusunda ilave eğitim verilmektedir.



Bununla beraber, herhangi bir nedenden dolayı altı aydan fazla süreyle işten uzak kalan kişiler, tekrar işe başlatılmadan önce yenileme eğitimi alması gerekir.

Ekşioğlu İstanbul İSG Firması





İstanbul İSG Firması; Ekşioğlu iş sağlığı ve güvenliği olarak çalışma bakanlığından yetki belgesi olan iş güvenliği uzmanlarının vermiş olduğu eğitimler ile işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratmayı hedefler. Meslek hastalıklarının geride kaldığı, işin sorumluluklarının bilincinde bir iş sahası oluşturmak için www.eksiogluosgb.com/istanbul-is-guvenligi-firmasi/ web adresini ziyaret edebilirsiniz.