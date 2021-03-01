LENA Pet Store & Pet Cafe Açıldı

Farklı konsepti ile dikkat çeken bir Pet Store açıldı, cafe bölümü de mevcut.

Patili dostlar yani kedi köpek besleyenlerin gezintiye veya alışverişe çıktıklarında en çok yaşadıkları bir sorundan yola çıkarak, can dostlarıyla birlikte bir cafede oturup ta çay kahve içememe sıkıntısına çözüm olmak adına Pet Store&Cafe tarzında farklı bir mekân açıldı.

Kartal Atalar’da açılan LENA Pet Store& Cafe’de patili dostlar için her türlü mama, aksesuar, kum, oyuncak, konserve, taşıma çantası, tasma vb. alışveriş yaparken aynı zamanda cafe bölümünde oturup çay – kahve içebilme imkanı yer alıyor.

Kendisi de hayvansever olan İşletme Sahibi Canan Çınar’ın Lena isimli köpeği ile çarşı Pazar gezerken bir çay kahve içmek istediğinde; cafe gibi mekânlara evcil hayvan alınmaması sebebiyle yaşadığı bu sıkıntıya çözüm olmak adına böyle bir mekân açmaya karar verip açılan bu şirin mekâna da sevimli dostu LENA’nın adını vermiş.

Canan Hanım Can dostu Lena ile ev dışında gezerken en çok yaşadığı bu sıkıntıyı bir çok hayvan severlerinde yaşadığını düşünerek, Pet Store & Pet Cafe konseptinde bir yer açtıklarını şu ifadelerle dile getirdi;

“Patili dostlarımızın saygıdeğer sahipleri,

Sizlerden birisi olarak Lena ile birlikte yaşadığımız sorunları sizin de yaşadığınızı yakinen bildiğimi söyleyebilirim.

Can dostum Lena ve ben, çıktığımız yürüyüşlerde bir nefes almak ya da bir kahve içmek istediğimizde yer bulma konusunda çok sorun yaşadık. Yürüdük, dolaştık ama bir türlü beraber oturacak bir yer bulamadık. Bu sebeple yaşadığınız sorunları, yaşayabileceğiniz problemleri tahmin edebiliyoruz.

Tam da buradan hareketle Lena Pet Store & Pet Cafe adlı mekânı açtık ve sizlere can dostlarınızla birlikte soluk alacağınız, kahve molası vereceğiniz ve onların mamadan aksesuara, kıyafetten ödüle her türlü ihtiyacını temin edebileceğiniz bir mekânı sizlerin hizmetine sunduk.

Atalar Üsküdar Caddesinde Referans Kartal Kordonboyu Kiler GYO No: 73/E adresinde açtığımız Lena Pet Store & Pet Cafe’de tüm ihtiyaçlarınız için sizleri bekliyoruz” dedi.

Köpek Maması, Kedi Maması ve Tüm Kedi Köpek Ürünleri – Aksesuarları

Patili dostlarınız için mama, aksesuar, kum, oyuncak, konserve, taşıma çantası, tasma vb. tüm kedi köpek ürünleri gibi tüm alışverişlerinizi güvenle yapabilirsiniz.

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