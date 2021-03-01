Kalp hastalığının sadece erkekleri etkilediğini düşünebilirsiniz

Kardiyoloji Uzmanı Dr Emre Ertürk Dünya Kadınlar günü yaklaşırken kadın kalp sağlığı konusunda önemli noktalara vurgu yaptı

“Kalp hastalığının sadece erkekleri etkilediğini düşünebilirsiniz. Bu doğru değil. Kalp hastalığı, tüm dünyada kadınlar için önde gelen ölüm nedenidir”

Bazı doğru bilinen yanlışlarla başlayalım mesela zayıf insanlar sağlıklıdır gibi yanılgılar mevcut halbuki bu kararı verebilmek için bir çok sağlık verisini biliyor olmanız gerekiyor. Evet, fazla kilolu veya obez olmak kalp hastalığı için önemli bir risk faktörüdür. Ancak Etrafta zayıf ve yüksek tansiyonu veya yüksek kolesterolü olan pek çok kadın görüyoruz. Genetiğe inersek; eğer ailenizde yüksek kolesterol veya hipertansiyon varsa, siz de risk altında olacaksınız. Ayrıca normal bir vücut kitle indeksine (BMI) sahip olabilirsiniz, ancak yine de yüksek miktarda iç organ yağına sahip olabilirsiniz.- Karaciğerinizin, pankreasınızın ve bağırsaklarınızın etrafına yerleşen, karnınızın derinliklerinde depolanan vücut yağı kalbiniz için toksik olan sitokinleri, iltihaplı maddeleri salgıladığı için özellikle tehlikeli olarak kabul ediliyor

Yapılan bir araştırma, altı yıl boyunca iç organ yağlarında artışa sahip kişilerin, yüksek kan şekeri ve yüksek trigliserid gibi metabolik risk faktörlerinde, iç organ yağları sabit kalanlara göre daha önemli artışlara sahip olduğunu bulmuştur. Aslında, bazı kardiyologlar artık BMI’yi tamamen kaldırmayı ve kalp hastalığı riskinin barometresi olarak viseral yağa odaklanmayı düşünüyor. Teknik olarak, viseral yağınızı doğrudan ölçmenin tek yolu abdominal BT veya MRI’dır, ancak bu taramalar genellikle bu amaç için kullanılmaz hekiminizden bel çevrenizi ölçmesini isteyebilirsiniz

Hamilelik sırasında yüksek tansiyon, preeklampsi veya gebelik diyabetiniz oldu mu? Semptomlar doğumdan sonra kaybolsa bile, hala daha büyük kalp hastalığı riskiniz var. Hamilelik vücudunuz için bir stres testidir. Eğer kalp hastalığına yatkınsanız, kilo alımı ve hormonal değişikliklerin baskısı altında şimdi ortaya çıkabilir

Araştırmalar, tükettiğiniz yağ türünün miktardan daha önemli olduğunu gösteriyor. Kalp sağlığı söz konusu olduğunda, doymuş yağları rafine karbonhidratlarla değiştirmek size hiçbir fayda sağlamaz, ancak bunları doymamış yağlarla değiştirmek kalp hastalığı riskini yüzde 25’e kadar azaltabilir. Bitki bazlı yağları içeren bir Akdeniz diyeti uygulayanların; kalp krizi riskinin daha düşük olduğunu buldu. Yağ ihtiyacınızın çoğunu tekli ve çoklu doymamış yağlar (avokado, kuruyemişler, tohumlar ve yağlı balıklar gibi) bakımından zengin gıdalardan alabilirsiniz.

Risk faktörleriniz varsa (ailenizde genç yaşta kalp krizi öyküsü, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol veya tip 2 diyabet gibi) ve nefes darlığı, sırt ağrısı, çene ağrısı, mide bulantısı veya yorgunluk gibi semptomlar yaşıyorsanız,

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