Marmara’da Balıkçıların korkulu rüyası ‘Kaykay’: 1 ay sonra yine salya ile döndüler

Marmara Denizi’nde etkili olan salya nedeniyle 1 ay aradan sonra denize açılan balıkçılar salya ile limana döndü. Ağlara bulaşan salyaları temizleyen balıkçılar, Karadeniz’e geçecekleri yönünde karar alırken, barınakta bekleyen onlarca tekne Marmara Denizi’nde havadan görüntülendi.

Balıkçıların korkulu rüyası ‘Kaykay’: 1 ay sonra yine salya ile döndüler – Tıkla İzle

Tekirdağ’da bulunan balıkçılar ‘Deniz salyası’ olarak bilinen kaykay sebebiyle yaklaşık 1 ay aradan sonra denize açıldı. Denize açılan balıkçılar ağları salya ile limana geri döndü. Umduğunu bulamayan balıkçılar, salya bulaşan ağlarını temizleme çalışması başlatırken, ağların temizlenmesinin ardından balıkçılar Karadeniz yolunu tutacak. 10 yılda bir görüldüğü öne sürülen salyalar nedeniyle limanda bekleyen onlarca balıkçı teknesi drone ile havadan görüntülendi.

MARMARA DENİZİ’NDE ETKİLİ OLAN SALYA NEDENİYLE 1 AY ARADAN SONRA DENİZE AÇILAN BALIKÇILAR SALYA İLE LİMANA DÖNDÜ. AĞLARA BULAŞAN SALYALARI TEMİZLEYEN BALIKÇILAR, KARADENİZ’E GEÇECEKLERİ YÖNÜNDE KARAR ALIRKEN, BARINAKTA BEKLEYEN ONLARCA TEKNE MARMARA DENİZİ’NDE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ. (HALİL DAĞ/TEKİRDAĞ-İHA) Marmara Denizi’nde etkili olan salya nedeniyle 1 ay aradan sonra denize açılan balıkçılar salya ile limana döndü. Ağlara bulaşan salyaları temizleyen balıkçılar, Karadeniz’e geçecekleri yönünde karar alırken, barınakta bekleyen onlarca tekne Marmara Denizi’nde havadan görüntülendi.

10 yılda bir gözüküyor

Balıkçı İdris Şeremet konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Paydostaydık. 20 gün bekledik. Salyanın azalacağını düşündük. Tahminlerimizde maalesef bu sefer yanıldık. 20 gün aradan sonra yine denize açıldık aynı salya, aynı kaykay devam ediyor. Ağları denizden çekerken çok büyük sıkıntılar yaşadık. Hamsi ağlarımızı çıkardık. Daha açık ağları koyuyoruz. Yani Kaykay rüyalarımızın korkulu kabusu oluyor. 10 yılda bir gözüküyor. Zamanla artık denizlerimiz çok kirlendi” dedi.

MARMARA DENİZİ’NDE ETKİLİ OLAN SALYA NEDENİYLE 1 AY ARADAN SONRA DENİZE AÇILAN BALIKÇILAR SALYA İLE LİMANA DÖNDÜ. AĞLARA BULAŞAN SALYALARI TEMİZLEYEN BALIKÇILAR, KARADENİZ’E GEÇECEKLERİ YÖNÜNDE KARAR ALIRKEN, BARINAKTA BEKLEYEN ONLARCA TEKNE MARMARA DENİZİ’NDE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ. (HALİL DAĞ/TEKİRDAĞ-İHA) Marmara Denizi’nde etkili olan salya nedeniyle 1 ay aradan sonra denize açılan balıkçılar salya ile limana döndü. Ağlara bulaşan salyaları temizleyen balıkçılar, Karadeniz’e geçecekleri yönünde karar alırken, barınakta bekleyen onlarca tekne Marmara Denizi’nde havadan görüntülendi.

Denizanaları ölüyor

Şeremet, “Gerçekten denizlerimize sahip çıkmadık. Bunu balıkçılara yüklüyorlar ama bu evlerdeki pis atıkların suyu olsun, şampuanlar olsun, sabunlar olsun yani. Biz kendi imkanlarımızla küçük kancalar yaptık. Denizde çöp poşeti gibi herhangi bir pislik gördüğümüz zaman atmıyoruz. Çöp poşetlerimize alıyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımızı tembihliyoruz. Sakın denizde çöp görürseniz almamazlık etmeyin diyoruz. Çaba gösteriyoruz ama maalesef balıkçı daha çok suçlanıyor bu konuda. Ama evdeki eşlerimiz dahi bu işi içerisinde suçludur. Lavabolara giden yağ atıklarına kadar denizlerimiz maalesef kirlendi. Sonuçta bir kirlilikten geliyor. Denizanaları ölüyor, başka bitkiler ölüyor. Maalesef böyle bir salya oluşuyor” diye konuştu.

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