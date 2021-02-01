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Kadıköy Gazetesi » Genel, Manşet, Sivil Toplum, Spor, Toplum, Yaşam » Galatasaray: 2 – BB Erzurumspor: 0
Galatasaray: 2 – BB Erzurumspor: 0


Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, BB Erzurumspor’u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıda Mustafa Muhammed’in ayağından bulduğu 2 golle karşılaşmayı 2-0 kazanmayı başardı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yedlin’in ceza sahasına gönderdiği ortada savunmanın ıskaladığı top Onyekuru’da kaldı. Bu futbolcunun dönerek vuruşunda savunma son anda araya girerek tehlikeyi önledi.
18. dakikada sağ kanatta topla buluşan Leo’nun pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Gomes bekletmeden şutunu yaptı ancak Muslera iki hamlede topu kontrol etti.


24. dakikada Gomes’in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Da Costa kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta top az farkla auta çıktı.
38. dakikada Ömer’in kullandığı korner atışında savunmanın uzaklaştıramadığı topu Emre Kılınç kaptı. Soldan son çizgiye inen bu futbolcunun ortasında Onyekuru’nun kafa vuruşu kaleciden dönerken, Mustafa Muhammed boşta kalan topa çok sert vurarak ağlara gönderdi. 1-0
40. dakikada Emre Kılınç’ın ceza sahası önünden kale sahasına gönderdiği ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği topa Arda Turan gelişine çok sert vurdu ancak direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.
45. dakikada Luyindama’nın savunmanın arkasına gönderdiği ortada Arda Turan ofsaytta olduğunu düşünerek hareketlenmedi. Erzurumspor savunmasının duraklaması sonrasında defansın arkasına sarkan Muhammed Mustafa karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi. 2-0
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
61. dakikada orta sahada rakibe baskı yapan Rashani, ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda pasını çıkardı ancak net pozisyonda savunmanın müdahalesiyle tehlike uzaklaştırıldı.
63. dakikada Aatif’in ceza sahasına gönderdiği pasta topu göğsüyle kontrol eden Gomes, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Luyindama son anda araya girerek tehlikeyi önledi.
65. dakikada Da Costa’nın uzaklaştıramadığı top Arda Turan’ın önünde kaldı. Bu futbolcunun pasında Emre Kılınç yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi. Ancak VAR uyarısı sonrasında Hakem Mete Kalkavan, pozisyon öncesinde Onyekuru’nun elle oynadığını belirterek golü iptal etti.
73. dakikada Osman’ın savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Aatif ceza sahası içine girip çaprazdan şutunu çekti ancak Muslera bu pozisyonda gole izin vermedi.
80. dakikada savunmanın arkasına gönderilen ortada El Kabir, müsait pozisyondaki Aatif’a indirdi. Bu futbolcunun gelişine şutunda top üstten dışarı çıktı.
90+6. dakikada Taylan’ın kendi ceza sahası önünden attığı uzun pasa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına girip şutunu çekti ancak kaleci Göktuğ bu pozisyonda başarılıydı.

Stat: TT
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Kemal Yılmaz xx
Galatasaray: Muslera xxx, Yedlin xxx, Luyindama xxx, Marcao xxx, Ömer Bayram xx, Etebo xxx (Taylan dk. 73 xx), Emre Kılınç xxx (Belhanda dk. 72 x), Fernandes xx, Arda Turan xxx (Babel dk. 83 ?), Onyekuru xxx (Kerem dk. 83 ?), Mustafa Muhammed xxx (Falcao dk. 86 ?)
Yedekler: Okan, Linnes, Şener, Feghouli, Donk
Teknik Direktör: Fatih Terim
BB Erzurumspor: Göktuğ xx, Butko xx, Da Costa x, Teikeu x, Leo xx, Osman x (Mehmet Murat dk. 76 xx), Rahman Buğra x (Rashani dk. 46 x), Omolo xx, Cenk Ahmet x (Emrah dk. 76 xx), Aatif x, Gomes x (El Kabir dk. 67 x)
Yedekler: Kayacan, Hasan, Bergdich, Gökhan, Darri, Novikovas
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Goller: Mustafa Muhammed (dk. 38 ve dk. 45) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Etebo, Mustafa Muhammed, Taylan (Galatasaray), Teikeu, Aatif, El Kabir (BB Erzurumspor)

📆 27 Şubat 2021 Cumartesi 21:17   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Galatasaray 26 18 3 5 52 19 +33 57 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Beşiktaş 25 17 3 5 56 26 +30 54 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 25 16 3 6 47 27 +20 51 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 25 14 6 5 32 24 +8 48 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Hatayspor 26 13 6 7 46 31 +15 45
6 Alanyaspor 26 12 6 8 40 26 +14 42
7 Gaziantep 26 10 10 6 37 29 +8 40
8 Fatih Karagümrük 26 11 7 8 41 34 +7 40
9 Antalyaspor 26 7 13 6 24 29 -5 34
10 Göztepe 25 8 8 9 35 31 +4 32
11 Sivasspor 25 7 11 7 28 29 -1 32
12 Konyaspor 25 8 7 10 32 30 +2 31
13 Yeni Malatyaspor 26 7 10 9 33 35 -2 31
14 Kasımpaşa 25 8 5 12 29 40 -11 29
15 Çaykur Rizespor 26 6 10 10 30 42 -12 28
16 Kayserispor 25 6 7 12 17 30 -13 25
17 Başakşehir 26 6 7 13 28 44 -16 25
18 BB Erzurumspor 26 6 7 13 24 41 -17 25 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 26 5 6 15 23 46 -23 21
20 Gençlerbirliği 25 5 6 14 21 46 -25 21
21 MKE Ankaragücü 25 5 5 15 28 44 -16 20

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