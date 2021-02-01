KURULUŞ OSMAN’IN GÖKTUĞ’U BURAK ÇELİK: “GÖKTUĞ İNANDIĞI DAVA UĞRUNA CANINI VERMEYE HAZIR”

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Yapımını Bozdağ Film’in gerçekleştirdiği, atv ekranındaki ikinci sezonda da reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘Kuruluş Osman’ın dikkat çeken oyuncusu Burak Çelik, canlandırdığı Göktuğ karakteri ve diziyle ilgili Bozdağ Film Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

“KURULUŞ OSMAN ÇOK ANLAMLI BİR PROJE”

‘Kuruluş Osman’da Göktuğ karakterine hayat veren Burak Çelik diziyle ilgili görüşlerini “Kuruluş Osman büyük ve anlamlı bir proje. Çünkü biz burada kendi kuruluş hikayemizi anlatıyoruz. Bana bu iş ilk geldiğinde çok heyecanlandım. Aslında çok da büyük bir sorumluluk üstlenmiş oldum ama burada olmaktan çok mutluyum” sözleriyle dile getirdi.

“GÖKTUĞ SÜRPRİZLERLE DOLU BİRİ”

Çelik, karakteri Göktuğ’un ikinci sezondaki değişimine vurgu yaptı: “Göktuğ ele avuca sığmayan fevri bir karakter ama yeri geldiğinde çok duygusal, yeri geldiğinde ise zekasını iyi bir şekilde kullanabilen bir adam. Göktuğ sürprizlerle dolu biri. Bu sezon Göktuğ için daha başka çünkü geçen sezon Kongar’dı, Türk olduğunu, özünü öğrendi. Çok trajik bir olay yaşadı, ağabeyini kaybetti. Bu sezon Osman’ı kaybettiği ağabeyinin yerine koyup, çok daha farklı bir motivasyonla mücadele ediyor. Devleti kurmak için inandığı dava uğruna canını vermeye hazır.”

“ÇOK BÜYÜK BİR SORUMLULUK TAŞIYORUZ”

‘Kuruluş Osman’ ekibiyle beraber sıkı bir çalışma temposu içine girdiğini “Bu işten önce aksiyon sahnesi deneyimim yoktu. ‘Kuruluş Osman’la beraber eğitim almaya başladım. Yaklaşık üç hafta süren bir eğitim sürecim oldu. Günde 6 saat kadar at binme, kılıç kullanma eğitimleri aldık, kondisyon çalışmaları yaptık. Tabii set ortamı daha zor ve meşakkatli geçiyor çünkü bir koreografi var ve bu koreografi etrafında başka koreografiler de var. O sebeple çok büyük bir sorumluluğumuz var. Allah’tan çok deneyimli ve tecrübeli bir ekibimiz var. Çekimlerden önce prova yapıyoruz. Setimiz olmadığı günlerde de gelip burada beraber çalışıyoruz. Daha sonra bunları sahneye taşıyoruz. Çok zor sahneler çekiyoruz. Çamursa o çamurun içine giriyoruz, suysa suyun içine giriyoruz; almamız gereken tüm riskleri alıyoruz” sözleriyle ifade etti.

“AĞABEYİM KONUR’U ÖLDÜRDÜĞÜM SAHNE BENİM İÇİN ÇOK ZORDU”

‘Kuruluş Osman’da kendisini en çok etkileyen sahne ile ilgili “Göktuğ’un Konur’u öldürdüğü sahne benim için çok etkileyiciydi. Sette çok değişik bir atmosfer vardı. Hatta şöyle bir şey oldu; biz sahnenin genelini çektik, sonra yakın planlara geçtik. Yakın planlardan sonra tekrar geneli çektik çünkü yakınları hoca o kadar beğendi ki geneli tekrar çekmek istedi. Bir oyuncu için zor bir sahneydi çünkü öz ağabeyini öldürüyor ve farkında değil. Göktuğ neler yaşadı ya!” diyen Burak Çelik, karakterinin geçtiği zorlu süreci anlattı.

“SETTEKİ İLK SAHNEMİ UNUTAMAM”

İlk çektiği sahnenin etkisinden hala çıkamadığını ise esprili bir anısıyla beraber anlatan Burak Çelik “Diziye dahil olduğum gün çektiğim oba baskını sahnesi vardı. Üç hafta eğitim almıştım ama sete ilk defa çıkıyordum ve sonradan bir projeye dahil olmak bir oyuncu için zordur. Sete geldim, kostümü giydim başka sistem ateşlendi gibi hissettim içimde. Sonra ata bindik ve dediler ki, ‘Obanın başından giriyorsunuz ve kese kese otağın önüne gidiyorsunuz.’ Ben atlıların en başındaydım ve o an bendeki heyecan bitti, o anın içine girdim. Projedeki ilk sahnemdi. O sahneyi unutmam” dedi.

“YİĞİT UÇAN İLE İLİŞKİMİZ EKRANA POZİTİF YANSIYOR”

Burak Çelik, arkadaşı Yiğit Uçan’la dizide yakaladığı uyumu “Yiğit Uçan ile çok iyi anlaşıyoruz, çok da severim kendisini. Zaten özel hayatımızda da sürekli görüşüyoruz. Bu da ekrana pozitif anlamda yansıyor. Güzel bir alışverişimiz var. Bir oyuncu için yanındaki insanla bu denli pozitif olabilmek çok kıymetli” sözleriyle ifade etti.

“EN BÜYÜK MOTİVASYONUMUZ, İZLEYİCİMİZ”

‘Kuruluş Osman’ dizisinden taşımak istediği aksesuvar ile ilgili soruya “Kullandığım bir aksesuvarı günlük hayata taşımak istesem kılıcım olurdu. Çok büyük emek sarf ederek izleyicimize en iyisini sunmaya çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarım, her birim, her bölüm ellerinden gelenin daha da iyisini yapmaya çalışıyor. En büyük motivasyonumuz, izleyicimiz. Onların desteği bizi çok mutlu ediyor. Gelecek bölümlerde izleyicimizi çok daha büyük sürprizler bekliyor olacak” yanıtını veren Burak Çelik, dizinin ilerleyen bölümlerine dair ise seyirciyi heyecanlandıran açıklamalarda bulundu

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