Taksitle Ev Nasıl Alınır?

Ev sahibi olmak bizler için çok önemlidir, hatta insanoğlu bu konuda tarih boyunca bir şekilde çabalamıştır ve büyük hedefler koymuştur. Hele ki geçmiş zamanlarda kendine sığınacak bir yeri olması insan için en önemli noktaydı. Ancak insanoğlu son yüzyıllarda yerleşik yaşama geçti.

Tabii bunun içinde yerleşik yaşam bir düzen istiyor, düzen içinse bizlerin hem kendini, geleceğini ve belki de kuracağı ailesini garanti altına alması gereklidir. Bunun içinse ev sahibi olmak adımların neredeyse en büyüğüdür. Bu şartlarda ev nasıl alınır? Diye sorar gibisiniz. Evet, haklısınız şartlar eskisi gibi değil daha da zorlaştı. Ancak korkmayın cevabı çok basit “taksitle ev alma“.

Bu Şartlarda Nasıl?

Hayatımızda gün geçtikçe bir şey sahibi olmak zorlaşıyor, bunların birçok nedeni var; özellikle günden güne pahallaşan hayat, buna bağlı olarak ekonomik koşullarımızın ağırlaşması, buna bağlı olarak gelirimizin belli bir noktadan yukarı çıkamaması gibi birçok sorun maalesef sabit. Ancak bir de üstüne dünyayı etkisi altına alan ve çok olumsuz bir şekilde giden bu koronavirüs pandemisi ev sahibi olma işinden ziyade, geçimimizi bile bariz bir biçimde zorlaştırmış oldu.

Ancak biz insanlar bankaya başvurduk ve belki de bazılarımız yanlış yaptı. Nedeni ise bankalar sizden 8.000 birimlik bir evin 2.000 birimini peşinat olarak istediler bu da yetmedi bir 2.000 birim daha ara ödeme istediler ve her aylık yüksek peşinat taksit ödemeniz gerektiğini söylediler. Ama yeter bu durum da böyle olunca 8.000 birime sahip olabileceğiniz eve 18.000 birim ödemiş oldunuz.

Korkamayın, Taksitle Ev Sahibi Olacaksınız!

Bankaların bu tutumuna karşı, faizsiz finansman şirketleri sizleri dostuymuş gibi düşünüp birçok kolaylık sağlıyor.Taksitle ev nasıl alınır? adeta bu konuda ders veriyorlar ve sizi çürütmek isteyen banka ve benzeri gibi şirketlere güzel bir cevap vermiş oluyorlar.

Nasıl Taksitle Ev Sahibi Olacağım?

Taksitle ev sahibi olmak için önce bir faizsiz finansman şirketini buluyorsunuz, sonra gelir-gider hesabınızı yapıyorsunuz. T.C kimlik cüzdanı fotokopisini alıyorsunuz, aylık maaş bordro fotokopinizi alıyorsunuz ve uzmanın yanına gidiyorsunuz. Gerisi ise çok kolay her ay kira öder gibi ev sahibi oluyorsunuz.

Kaynak: https://www.uzmanevim.com/