MENÜ ☰
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş, Kadın » Pırlanta Tektaş Yüzük Çeşitleri
Pırlanta Tektaş Yüzük Çeşitleri


Yüzük alırken en önem verilmesi gereken hususlardan birisi taşlı yüzükler de taşın kesim şeklidir. Zira taşlar yüzüğün deseni mesabesinde olur. Aynı zamanda kesim ayarı ve hizasına göre yüzük daha kaliteli ve taş içerisinde daha da sağlam duracaktır. Zarafeti ile gönüllerde sevgisi tükenmeyen pırlanta tektaş yüzük modelleri modasını kaybetmeden hüküm sürüyor. Bu da kendisini gün geçtikçe daha değerli kılıyor. Üçgen, kare, çiçek veya daha minik figürler de tektaş alarak sevdiğiniz yüzüğü daima parmağınız da görebilirsiniz. Ayrıca ellerinize daha hoş bir görüntü kazanmaları için de yardımcı olabilirsiniz.

Pırlanta Tektaş Farkı

Pırlanta tektaş yüzük genellikle evlilik için önemli adım atma niyetinde olanlar tarafından kullanılır. Her ne kadar nişan ve evlilik yüzüğü bayanın zevkine göre tercih edilse de kalitesi ve gösterişi de önemlidir. Ömür boyu kullanılacak bir yüzük olduğu için özenle düşünmek ve karar vermek en doğrusu olacaktır. Pırlanta tektaş yüzük seçimi yapabilmek için modelleri daha yakından incelemek ve detaylı bilgi edinmek isteyen kişiler https://www.lizaypirlanta.com/pirlanta-tektas-yuzuk adresini ziyaret edebilir.

📆 25 Şubat 2021 Perşembe 12:11   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

SIR KÜPÜ Şair
ŞİİR TADINDA
30 Kasım 2020 Pazartesi
Ahmet Zeki YEŞİL
KORONADAN SONRA HAYAT
01 Şubat 2021 Pazartesi
Konuk YAZAR
Ozan İsa Oğuz’a
15 Aralık 2020 Salı
Ömer KARAMAN
MÜSADENİZLE…
21 Ocak 2021 Perşembe
Yıldırım Gündoğdu
MUTLULUK
23 Şubat 2021 Salı

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Galatasaray 25 17 3 5 50 19 +31 54 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Beşiktaş 24 16 3 5 53 26 +27 51 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 25 16 3 6 47 27 +20 51 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 25 14 6 5 32 24 +8 48 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 25 12 6 7 40 24 +16 42
6 Hatayspor 25 12 6 7 42 30 +12 42
7 Gaziantep 25 10 9 6 37 29 +8 39
8 Fatih Karagümrük 25 10 7 8 39 34 +5 37
9 Antalyaspor 25 7 12 6 24 29 -5 33
10 Göztepe 25 8 8 9 35 31 +4 32
11 Sivasspor 24 7 10 7 28 29 -1 31
12 Konyaspor 24 8 6 10 32 30 +2 30
13 Yeni Malatyaspor 25 7 9 9 32 34 -2 30
14 Kasımpaşa 25 8 5 12 29 40 -11 29
15 Çaykur Rizespor 25 6 9 10 30 42 -12 27
16 Kayserispor 25 6 7 12 17 30 -13 25
17 BB Erzurumspor 25 6 7 12 24 39 -15 25
18 Başakşehir 25 6 6 13 28 44 -16 24 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 25 5 6 14 23 43 -20 21
20 MKE Ankaragücü 24 5 5 14 27 40 -13 20
21 Gençlerbirliği 24 5 5 14 20 45 -25 20

BAĞLANTILAR