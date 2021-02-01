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Balsa Nedir?


İspanyolca sal anlamına gelen balsa profesyonel ve amatör kişiler tarafından kullanılan bir malzemedir. Ağacın özellikleri kullanıma uygun olduğundan dolayı tercih edilmiştir. Sıkıştırılabilmesi, eğilebilmesi ve sertlik özellikleri ürünün kullanılmasını kolaylaştırmıştır. Ağaç, Güney Amerika’da yetişir. Tropikal ormanlarda yetiştirilen ağaç geniş yapraklıdır. Rutubetsiz, ılık ve rüzgarsız alanlarda yetiştiğinden özellikleri kullanıma uygun olarak gelişmiştir. Ağaç farklı plakalar ve kalınlıklarda kategorize edilmiştir. Hobi çalışmalarında sıklıkla kullanılan ürünler kullanıcısına zengin ve yeni deneyimler sunar. İçinizdeki üretkenliği ortaya çıkarmak isteyenler için ideal ürünlerdendir.

Balsa Nerelerde Kullanılır?

Bina ve konut projelerinde etkili bir şekilde kullanılan balsa aynı zamanda evleri süslemek, duvar süsü çeşitlerinde, fotoğraf ve resim çerçevelerinde, hediyelik eşyalarda kullanılabilmektedir. Tasarımlar için kolay uygulanabilir olması harika ürünlerin ortaya çıkmasına yardımcı olmaktadır. Ağacı 30 metreye kadar uzayabilen ürün maket yapımında sıklıkla kullanılır. Ağacın içindeki suyun azaltılması için özel fırınlarda kurutulan ürünler inanılmaz derecede sağlamdır. Isı, ses ve titreşim yalıtımına sahiptir. Hobi bıçağı ile kolayca kesilebilen ürünler, boyanarak çeşitli modellerin yapımında kullanılır. Çeşitli sayılardan oluşan paketlere https://www.guvensanat.com/cita adresinden ulaşılabilir.

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📆 25 Şubat 2021 Perşembe 12:05   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Galatasaray 25 17 3 5 50 19 +31 54 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Beşiktaş 24 16 3 5 53 26 +27 51 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 25 16 3 6 47 27 +20 51 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 25 14 6 5 32 24 +8 48 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 25 12 6 7 40 24 +16 42
6 Hatayspor 25 12 6 7 42 30 +12 42
7 Gaziantep 25 10 9 6 37 29 +8 39
8 Fatih Karagümrük 25 10 7 8 39 34 +5 37
9 Antalyaspor 25 7 12 6 24 29 -5 33
10 Göztepe 25 8 8 9 35 31 +4 32
11 Sivasspor 24 7 10 7 28 29 -1 31
12 Konyaspor 24 8 6 10 32 30 +2 30
13 Yeni Malatyaspor 25 7 9 9 32 34 -2 30
14 Kasımpaşa 25 8 5 12 29 40 -11 29
15 Çaykur Rizespor 25 6 9 10 30 42 -12 27
16 Kayserispor 25 6 7 12 17 30 -13 25
17 BB Erzurumspor 25 6 7 12 24 39 -15 25
18 Başakşehir 25 6 6 13 28 44 -16 24 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 25 5 6 14 23 43 -20 21
20 MKE Ankaragücü 24 5 5 14 27 40 -13 20
21 Gençlerbirliği 24 5 5 14 20 45 -25 20

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