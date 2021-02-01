AK Parti İstanbul İl Başkanlığına Osman Nuri Kabaktepe seçildi

AK Parti İstanbul 7. Olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da katıldı.
Kadıköy önceki dönem AK parti İlçe Başkanlığı yapan Aydoğan Ahıakan yeni yönetim listesinde yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresine katıldı. Kongre kapsamında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mesela bu günde burada bizim adımıza İstanbul’un her ilçesini, her mahallesini, her caddesini, her sokağını her hanesini muhabbetle kucaklayacağına inandığımız bir dava arkadaşımıza il başkanlığı görevinin tevdi edeceğiz. 1994 ruhuyla 2023 hedeflerimizi gerçekleştirecek bir arkadaşımızı Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul’a il başkanı yapıyoruz. Osman Nuri Kabaktepe şahsen tanıdığımız gayretine samimiyetine davamıza olan sadakatine bizzat şahitlik ettiğimiz kardeşimizdir. Bayram Şenocak kardeşimize şu ana kadar olan hizmetleri sebebiyle teşekkür ediyorum. Bu iş burada bitmiyor, kendileriyle bundan sonra farklı platformlarda birlikte çalışmayı sürdüreceğiz“ dedi.
İşte yeni AK Parti yönetim kurulu isim listesi
AK Parti İstanbul yeni yönetim şu isimlerden oluştu;
Osman Nuri Kabaktepe
Adem Yıldırım
Ahmet Kaan
Akın Bayram
Ali Sevinç
Ali Yazlı
Aydoğan Ahıakın
Barış Özerol
Bekir Aksu
Burcu Özer
Cahit Altunay
Cemal Sarıhan
Ebru Saraçoğlu
Elif Şahin Keleş
F. Zehra Şener
Fahri Şahin
Fatih Coşar
Fatih Öğün
Hüseyin Eroğlu
Furkan Leventoğlu
Giyasettin Gergin
Gülcan Keskin
Güler Yıldız
Halime Kökçe
Hüseyin Gündoğdu
İsmet Öztürk
Mehmet Habib Karaman
Mahmut Gürcan
Mahmut Rıdvan Nazırlı
Malik Ejder Batur
Tuncay Çokyaman
Mehmet Emin Özkaya
Mehmet Fatih Serdar
Mehmet Küçük
Muammer Birdal
Muhammed Emin Saraç
Neslihan Çakmak Memiş
Yavuz Aksoy
Osman Savul
Ömer Fuat Günday
Rabiya Kazak
Sabiha Uca
Selçuk Kar
Semiye Öztürk
Sevim Sayım Madak
Şengül Karslı
Vuslat Şimal Kafkasoğlu
Yıldız Konal Süslü
Yunus Fırat Aydın
Erol Bulut
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Galatasaray
|25
|17
|3
|5
|50
|19
|+31
|54
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Beşiktaş
|24
|16
|3
|5
|53
|26
|+27
|51
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Fenerbahçe
|25
|16
|3
|6
|47
|27
|+20
|51
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Trabzonspor
|25
|14
|6
|5
|32
|24
|+8
|48
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|25
|12
|6
|7
|40
|24
|+16
|42
|6
|Hatayspor
|25
|12
|6
|7
|42
|30
|+12
|42
|7
|Gaziantep
|25
|10
|9
|6
|37
|29
|+8
|39
|8
|Fatih Karagümrük
|25
|10
|7
|8
|39
|34
|+5
|37
|9
|Antalyaspor
|25
|7
|12
|6
|24
|29
|-5
|33
|10
|Göztepe
|25
|8
|8
|9
|35
|31
|+4
|32
|11
|Sivasspor
|24
|7
|10
|7
|28
|29
|-1
|31
|12
|Konyaspor
|24
|8
|6
|10
|32
|30
|+2
|30
|13
|Yeni Malatyaspor
|25
|7
|9
|9
|32
|34
|-2
|30
|14
|Kasımpaşa
|25
|8
|5
|12
|29
|40
|-11
|29
|15
|Çaykur Rizespor
|25
|6
|9
|10
|30
|42
|-12
|27
|16
|Kayserispor
|25
|6
|7
|12
|17
|30
|-13
|25
|17
|BB Erzurumspor
|25
|6
|7
|12
|24
|39
|-15
|25
|18
|Başakşehir
|25
|6
|6
|13
|28
|44
|-16
|24
|2021-22 1.Lig
|19
|Denizlispor
|25
|5
|6
|14
|23
|43
|-20
|21
|20
|MKE Ankaragücü
|24
|5
|5
|14
|27
|40
|-13
|20
|21
|Gençlerbirliği
|24
|5
|5
|14
|20
|45
|-25
|20
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