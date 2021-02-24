DOĞU PERİNÇEK:’ABD TÜRKİYE İLE ÇİN ARASINA FİTNE SOKMAK İSTİYOR’

Çin Komünist Partisi, 22 Şubat 2021 Pazartesi günü “Sinciang üzerine ÇKP’in tecrübeleri” konulu uluslararası konferans düzenledi. Video konferansa 80 ülkeden 200 Parti ve 300’ün üzerinde temsilci katıldı.

Konferansa Türkiye’den Vatan Partisi, AK Parti ve CHP davet edildi.

Türkiye’den Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek konuşma yaptı. Toplantıya Ak Parti adına eski Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyesi Ethem Sancak katıldı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek konferansta şunları ifade etti:

“Çin Komünist Partisi’nin Sayın Yöneticileri,

Kardeş Partilerin Değerli Önderleri,

Sizleri Türkiye’den Vatan Partisi adına saygıyla selamlıyorum.

Çin Komünist Partisi’nin etnik grupları birleştiren tecrübelerini değerlendirmek için bir araya gelmemizi, özellikle bugünkü dünya koşullarında çok önemli buluyoruz. Çünkü ABD emperyalizminin gelişen dünya ülkelerini etnik ve dinsel ayrılıkçılığı kullanarak bölme ve istikrarsızlığa sürükleme girişimlerini etkisiz kılmak durumundayız. Biz Türkiye olarak bu tertiplere karşı mücadele ettiğimiz için Çin Halk Cumhuriyeti’ni çok iyi anlıyoruz ve aynı mevzideyiz.

Çin Halk Cumhuriyeti, etnik, dinsel ve mezhepsel toplulukları eşitlik, kardeşlik ve refah için birleştirmede ve seferber etmede kazandığı başarılarla bir model oluşturmuştur. Bunu 1975 yılından bu yana Çin’in çeşitli milliyetlerinin yaşadığı bölgelerdeki incelemelerime dayanarak vurguluyorum. Çin’e 15 kez ziyarette bulundum ve özellikle Sinciang Özerk Bölgesindeki gelişmelerin bütün insanlık için büyük değer taşıdığını gördüm.

Çin’in Mao Zedung önderliğindeki Millî Demokratik Devrim sürecinde ve bugün Xi Jinping önderliğinde sosyalizmi inşada gösterdiği kararlılık, milliyetleri birleştiriyor, özgürlüğe ve refaha ilerletiyor.

ABD’NİN ÇİN’İN İÇİŞLERİNE KARIŞMASINI ŞİDDETLE KINIYORUZ

Çin Halk Cumhuriyeti, devlet bütçesinden ayırdığı özel kaynaklarla ve kamu yatırımları sayesinde bölgeler arasında dengeleri sağlayan büyük gelişmeler başarmıştır. Milliyetlerin zengin gelenekleri korunarak kültürel gelişmeleri yönünde önemli kazanımlar elde edilmiştir. Çin Hükümeti, herkesin inanç ve ibadet özgürlüğünü güvence altına almak yanında, devleti ve toplumu dünyevi ve laik esaslara göre yöneterek çağdaş bir Sinciang inşa etmiştir.

Sinciang’da soykırım yapıldığı iddiası, ABD’nin emperyalist siyasetinin uydurduğu bir yalandır. Orada yaşayan Uygur, Kazak, Kırgız, Tatar ve diğer azınlık milliyetlerin nüfusu sürekli artmaktadır. Çin’in ekonomik alanda en hızlı gelişen bölgelerinin başında Sinciang geliyor. ABD’nin Çin’in içişlerine karışmasını şiddetle kınıyoruz.

Çin ve Türkiye olarak iki yüzyıldır emperyalizme karşı savaşıyoruz. Bu savaş, aynı zamanda etnik, dinsel ve mezhepsel toplulukları bir millet halinde kaynaştırma ve birleştirme savaşıdır. Bu savaş, halkı laiklik temelinde özgürleştirme ve aydınlatma savaşıdır.

ABD TÜRKİYE VE ÇİN ARASINA FİTNE SOKMAK İSTİYOR

Tecrübeler göstermiştir ki, etnik ayrılıkçılık kaçınılmaz olarak emperyalizme hizmet etmiş ve bağımlılıktan, gerilikten ve kölelikten başka bir şey getirmemiştir. Emperyalizmin “milletlerin kaderlerini tayin hakkı”nı kendi yayılmacı amaçları için kullanması, yakın tarihin gerçeğidir. Bugün ABD sözde “Türkistan İslami Partisi’ni Türkiye ile Çin arasına fitne sokmak için kullanmaktadır.

Bugün açıkça saptamak gerekir ki, ABD emperyalizmi Suriye ve Irak’ın kuzeyinde silahlı zorbalıkla denetim altına aldığı alanlarda, terör örgütlerini besleme ve eğitme üsleri oluşturdu. Bu nedenle Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğünün sağlanması, teröre karşı mücadelenin kritik görevidir.

Asya haritasına lütfen bir göz atalım, terör örgütlerinin faaliyetleri Çin ile Batı Asya’yı ve Avrupa’yı birbirine bağlayan Kuşak ve Yol üzerinde yoğunlaştırılmaktadır. “Türkistan İslami Partisi’, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi bölücü ve yobaz terör örgütleri, ABD tarafından örgütlenmekte ve ülkelerimize karşı yönlendirilmektedir. Bu küresel tehdit, Türkiye’yi, Çin’i, Suriye’yi, Irak’ı, İran’ı, Rusya’yı, Orta Asya ülkelerini, Pakistan’ı, Afganistan’ı, hepimizi, bütün insanlığı hedef almaktadır.

ASYA’DAN HEPİMİZİN EMEĞİ İLE YENİ BİR UYGARLIK YÜKSELİYOR

O nedenle ayrılıkçı ve yobaz teröre karşı mücadele hepimizin mücadelesidir ve Çin’in etnik toplulukları birleştirmek için eşitlik, kardeşlik ve refah yolunda kazandığı başarılar, hepimizin başarılarıdır.

Türkiye’nin birliği ve güvenliği Çin’den başlar.

Çin’in birliği ve güvenliği, Türkiye’den başlar.

Yedi İklimden bu toplantıya katılan değerli önderler,

Batı çağının sonuna gelmiş bulunuyoruz.

Yeni bir dünya kuruluyor. Asya’dan hepimizin emeğiyle yeni bir uygarlık yükseliyor.

Devletlerin bağımsızlığı, insancıllık, kamuculuk, paylaşarak gelişmek, Aydınlanma ve kardeşlik, Çağdaş Uygarlığın değerleridir. Bu uluslararası bayrak altında toplanan sizleri saygıyla selamlıyorum.

Paylaştığımız büyük özlemler ve birbirimize duyduğumuz güven, büyük kuvvet kaynağımızdır.

Türkiye’ye güvenin, sizlere güveniyoruz.”

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