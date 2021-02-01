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Ömerli barajında doluluk oranı yüzde 60’ın üzerine çıktı


İstanbul’un en önemli barajlarından olan Ömerli Barajı’nda karların erimesiyle doluluk yüzde 60’ın üzerine çıktı. Ömerli barajının geçtiğimiz Aralık ayında doluluk oranı yüzde 20’in altındaydı. İstanbul’a yağan kar yağışı sonrası baraj yüzde 40 artış gösterdi. Doluluk oranı yükselen Ömerli barajı havadan görüntülendi.

ÖMERLİ BARAJINDA DOLULUK ORANI YÜZDE 60’IN ÜZERİNE ÇIKTI

Ömerli barajında doluluk oranı yüzde 60’ın üzerine çıktı – Tıkla İzle

Yurdun büyük kesiminde mevsimle birlikte etkisini gösteren kar yağışı barajlar dolmaya başladı. İstanbul’da Aralık ayında barajların toplam doluluk oranı yüzde 20’nin altına düşerken, etkisini gösteren kar yağışı sonrası bu oran yüzde 50’lilerin üzerine çıkmaya başladı.

İstanbul’un en önemli barajlarından olan Ömerli Barajı’da kar yağışından nasibini aldı. 2020 yılının aralık ayında doluluk oranı yüzde 20’nin altına düşen Ömerli Barajı, 2021 yılında İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışı sonrası Şubat ayının sonunda yüzde 60 seviyesinin üzerine çıkarak yüzde 61 oldu. Öte yandan drone ile havadan görüntülenen barajda kuruyan alanların suyla kaplandığı görüldü.

📆 24 Şubat 2021 Çarşamba 12:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Beşiktaş 24 16 3 5 53 26 +27 51 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 25 16 3 6 47 27 +20 51 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 25 14 6 5 32 24 +8 48 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 25 12 6 7 40 24 +16 42
6 Hatayspor 25 12 6 7 42 30 +12 42
7 Gaziantep 25 10 9 6 37 29 +8 39
8 Fatih Karagümrük 25 10 7 8 39 34 +5 37
9 Antalyaspor 25 7 12 6 24 29 -5 33
10 Göztepe 25 8 8 9 35 31 +4 32
11 Sivasspor 24 7 10 7 28 29 -1 31
12 Konyaspor 24 8 6 10 32 30 +2 30
13 Yeni Malatyaspor 25 7 9 9 32 34 -2 30
14 Kasımpaşa 25 8 5 12 29 40 -11 29
15 Çaykur Rizespor 25 6 9 10 30 42 -12 27
16 Kayserispor 25 6 7 12 17 30 -13 25
17 BB Erzurumspor 25 6 7 12 24 39 -15 25
18 Başakşehir 25 6 6 13 28 44 -16 24 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 25 5 6 14 23 43 -20 21
20 MKE Ankaragücü 24 5 5 14 27 40 -13 20
21 Gençlerbirliği 24 5 5 14 20 45 -25 20

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