Ömerli barajında doluluk oranı yüzde 60’ın üzerine çıktı – Tıkla İzle
Yurdun büyük kesiminde mevsimle birlikte etkisini gösteren kar yağışı barajlar dolmaya başladı. İstanbul’da Aralık ayında barajların toplam doluluk oranı yüzde 20’nin altına düşerken, etkisini gösteren kar yağışı sonrası bu oran yüzde 50’lilerin üzerine çıkmaya başladı.
İstanbul’un en önemli barajlarından olan Ömerli Barajı’da kar yağışından nasibini aldı. 2020 yılının aralık ayında doluluk oranı yüzde 20’nin altına düşen Ömerli Barajı, 2021 yılında İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışı sonrası Şubat ayının sonunda yüzde 60 seviyesinin üzerine çıkarak yüzde 61 oldu. Öte yandan drone ile havadan görüntülenen barajda kuruyan alanların suyla kaplandığı görüldü.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Galatasaray
|25
|17
|3
|5
|50
|19
|+31
|54
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Beşiktaş
|24
|16
|3
|5
|53
|26
|+27
|51
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Fenerbahçe
|25
|16
|3
|6
|47
|27
|+20
|51
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Trabzonspor
|25
|14
|6
|5
|32
|24
|+8
|48
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|25
|12
|6
|7
|40
|24
|+16
|42
|6
|Hatayspor
|25
|12
|6
|7
|42
|30
|+12
|42
|7
|Gaziantep
|25
|10
|9
|6
|37
|29
|+8
|39
|8
|Fatih Karagümrük
|25
|10
|7
|8
|39
|34
|+5
|37
|9
|Antalyaspor
|25
|7
|12
|6
|24
|29
|-5
|33
|10
|Göztepe
|25
|8
|8
|9
|35
|31
|+4
|32
|11
|Sivasspor
|24
|7
|10
|7
|28
|29
|-1
|31
|12
|Konyaspor
|24
|8
|6
|10
|32
|30
|+2
|30
|13
|Yeni Malatyaspor
|25
|7
|9
|9
|32
|34
|-2
|30
|14
|Kasımpaşa
|25
|8
|5
|12
|29
|40
|-11
|29
|15
|Çaykur Rizespor
|25
|6
|9
|10
|30
|42
|-12
|27
|16
|Kayserispor
|25
|6
|7
|12
|17
|30
|-13
|25
|17
|BB Erzurumspor
|25
|6
|7
|12
|24
|39
|-15
|25
|18
|Başakşehir
|25
|6
|6
|13
|28
|44
|-16
|24
|2021-22 1.Lig
|19
|Denizlispor
|25
|5
|6
|14
|23
|43
|-20
|21
|20
|MKE Ankaragücü
|24
|5
|5
|14
|27
|40
|-13
|20
|21
|Gençlerbirliği
|24
|5
|5
|14
|20
|45
|-25
|20
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