MENÜ ☰
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Bostancı, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Kadıköy Bostancı’da araç kaldırımda bulunan betona çarparak takla attı
Kadıköy Bostancı’da araç kaldırımda bulunan betona çarparak takla attı


Kadıköy Bostancı’da 2 genç sokağa çıkma kısıtlamasını delerek araç ile kaldırımda bulunan betona çarparak takla attı.

Kadıköy Bostancı’da 2 genç sokağa çıkma kısıtlamasını delerek araç ile kaldırımda bulunan betona çarparak takla attı. Yaralanan 2 gencin olay yerine gelen arkadaşları kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki göstererek ”sen sapık ruhlu bir insansın sen inşallah yaşamazsın” diyerek tepki gösterdiler.

Olay saat 04.00 sıralarında Bostancı Şemsettin Günaltay Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokağa çıkma kısıtlamasını da delen Şahin K. idaresindeki 34 BNG 506 plakalı Renault Magane markalı araç ile Yaren B. cadde üzerinde bulunan betona çarparak araç ile takla attı. Aracın yan yatmasıyla birlikte araçta bulunan Şahin K.ve Yaren B. yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinden çıkarılan Yaren B. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

O esnada kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına sinirlenen bir kişi “bizi neden çekiyorsunuz, Türkiye’nin en büyük alt yapısını çökerttiniz. Sen sapık ruhlu bir insansın inşallah yaşamazsın” diyerek tepki gösterdi. Öte yandan polis ekipleri kaza yapan gençlere sokağa çıkma izni bulunmadığı içinde cezai işlem uyguladı.

📆 24 Şubat 2021 Çarşamba 09:37   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

SIR KÜPÜ Şair
ŞİİR TADINDA
30 Kasım 2020 Pazartesi
Ahmet Zeki YEŞİL
KORONADAN SONRA HAYAT
01 Şubat 2021 Pazartesi
Konuk YAZAR
Ozan İsa Oğuz’a
15 Aralık 2020 Salı
Ömer KARAMAN
MÜSADENİZLE…
21 Ocak 2021 Perşembe
Yıldırım Gündoğdu
MUTLULUK
23 Şubat 2021 Salı

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Galatasaray 25 17 3 5 50 19 +31 54 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Beşiktaş 24 16 3 5 53 26 +27 51 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 25 16 3 6 47 27 +20 51 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 25 14 6 5 32 24 +8 48 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 25 12 6 7 40 24 +16 42
6 Hatayspor 25 12 6 7 42 30 +12 42
7 Gaziantep 25 10 9 6 37 29 +8 39
8 Fatih Karagümrük 25 10 7 8 39 34 +5 37
9 Antalyaspor 25 7 12 6 24 29 -5 33
10 Göztepe 25 8 8 9 35 31 +4 32
11 Sivasspor 24 7 10 7 28 29 -1 31
12 Konyaspor 24 8 6 10 32 30 +2 30
13 Yeni Malatyaspor 25 7 9 9 32 34 -2 30
14 Kasımpaşa 25 8 5 12 29 40 -11 29
15 Çaykur Rizespor 25 6 9 10 30 42 -12 27
16 Kayserispor 25 6 7 12 17 30 -13 25
17 BB Erzurumspor 25 6 7 12 24 39 -15 25
18 Başakşehir 25 6 6 13 28 44 -16 24 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 25 5 6 14 23 43 -20 21
20 MKE Ankaragücü 24 5 5 14 27 40 -13 20
21 Gençlerbirliği 24 5 5 14 20 45 -25 20

BAĞLANTILAR